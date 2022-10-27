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27 октября 2022 года 09:15

Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в обзоре, в фокусе будут:

- прибыль промышленных компаний Китая в сентябре;

- индекс потребительского климата Gfk по Германии в ноябре;

- решение ЕЦБ по процентной ставке и пресс-конференция регулятора;

- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США;

- заказы на товары длительного пользования США в сентябре;

- окончательный ВВП США в третьем квартале 2022 года;

- выступление главы ЕЦБ Лагард;

- квартальные результаты Apple Inc., Amazon.com Inc., Mastercard Inc., Merck & Co., McDonald''s Corp., Honeywell International, Intel Corp., Unilever, Caterpillar, Lloyds;

- операционные результаты Fix Price, United Medical Group за третий квартал 2022 года;

- финансовые результаты "РусГидро", "Юнипро" за третий квартал по РСБУ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    МИР-РОССИЯ-АНОНС


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