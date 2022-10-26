.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в среду подешевел к доллару и евро на закрытии позиций после предыдущего укрепления
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в сентябре ускорилось до 3,1%
Снижение промпроизводства в РФ в сентябре ускорилось до 3,1%, после сокращения на 0,1% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 1,9%. В январе-сентябре промпроизводство увеличилось на 0,4%
 
Иностранные авиакомпании увеличили перевозки в РФ в 2 раза
Иностранные авиакомпании вдвое нарастили перевозки пассажиров в Россию, несмотря на санкционное давление. В январе-сентябре 2022 года они перевезли на рейсах в/из РФ свыше 8,7 млн человек, тогда как за девять месяцев прошлого года - только 4 млн....
 
Растет спрос на комплектующие для компьютеров и ноутбуков
Продажи комплектующих для самостоятельного ремонта и апгрейда компьютеров и ноутбуков по итогам первых девяти месяцев выросли год к году в 2-4 раза в зависимости от категорий. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель "М.видео-Эльдорадо",...
 
Криптовалюты обрастают физическими устройствами
На фоне роста интереса к криптовалюте увеличивается число физических устройств, которые позволяют проводить операции с ней. В Москве выросло количество криптоматов, пишет "Коммерсант". Как рассказали в RusBit, которая занимается их установкой, в...
 
26 октября 2022 года 19:33

Рубль в среду подешевел к доллару и евро на закрытии позиций после предыдущего укрепления

Москва. 26 октября. Доллар США и евро перешли к росту после падения в первой половине дня и укрепились на "Московской бирже" по итогам торгов среды, рубль снизился к бивалютной корзине по факту закрытия позиций после роста в предыдущие дни.

Курс доллара США составил 61,75 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 26,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,9 руб./EUR1, подорожав на 42 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 33,34 копейки - до 61,82 рубля. Курс китайского юаня вырос к закрытию дня на 9,3 копейки - до 8,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз после роста в середине дня и подешевел к доллару и евро по итогам торгов среды. Ранее поддержку его котировкам оказывали спрос на рублевую ликвидность под последние налоговые перечисления месяца, ожидаемые в конце недели, и сильный спрос на ОФЗ в ходе первичных аукционов Минфина РФ.

Минфин РФ разместил на трех первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 177,553 млрд руб. по номиналу, что является максимальным объемом размещения за один аукционный день с 14 апреля 2021 года. При этом ведомство перевыполнило план размещений гособлигаций на четвертый квартал этого года на 51,7%.

Кроме того, был установлен еще один более чем полуторагодовой рекорд - в ходе первого аукциона был размещен максимальный с 14 апреля 2021 года объем облигаций за один аукцион, когда на первичных аукционах были проданы бумаги на общую сумму 383,746 млрд руб. по номиналу (170,732 млрд рублей на первом аукционе и 213,014 млрд рублей - на втором аукционе).

На двух первичных аукционах, состоявшихся неделей ранее (19 октября), были размещены ОФЗ на общую сумму 50 млрд рублей. Таким образом, Минфин всего за два аукционных дня (19 и 26 октября) смог привлечь 227,553 млрд рублей, перевыполнив квартальный план размещений гособлигаций на 51,7%.

Минфин РФ планировал в четвертом квартале 2022 года разместить ОФЗ общим объемом до 150 млрд рублей по номинальной стоимости. Всего запланировано 12 аукционных дней: 4 в октябре, 5 в ноябре, 3 в декабре (последний 21 декабря). Согласно первоначальному графику, ведомство планировало предлагать бумаги с дюрацией от 5 до 10 лет на сумму до 120 млрд рублей, от 10 лет - на 30 млрд рублей.

Тем временем доллар США снижается к большинству мировых валют на рынке Forex на фоне ожиданий участников рынка, что Федрезерв может в ближайшем будущем замедлить подъем ключевой ставки вслед за снижением темпов инфляции и сохранением проблем в американской экономике.

Как показывают фьючерсы на размер базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС), теперь вероятность ее повышения в декабре на 0,5 процентного пункта (п.п.) оценивается в 52%, в то время как возможность подъема на 0,75 п.п. опустилась до 46%. В понедельник ситуация была противоположной: на увеличение ставки на половину пункта ставили 43% трейдеров, на 0,75 п.п. - 55%, свидетельствуют данные CME FedWatch.

Так, на минувшей неделе глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что американскому ЦБ следует начать обсуждать вопрос о замедлении темпов подъема базовой процентной ставки. Сделать это очень важно, поскольку ФРС не хочет чрезмерно ужесточить политику, точно так же как не хочет, чтобы подъем ставки оказался недостаточным для сдерживания инфляции, сказала она.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг, как ожидается, вновь повысит ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов (б.п.), полагают большинство аналитиков и экономистов.

По итогам сентябрьского заседания регулятор предпринял аналогичный шаг и заявил о намерении продолжить подъем ставок на следующих нескольких заседаниях. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25%, ставка по депозитам - до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 1,5%.

Итоги октябрьского заседания ЕЦБ будут опубликованы в 15:15 МСК в четверг, 27 октября. Пресс-конференция председателя ЕЦБ Кристин Лагард состоится в 15:45 МСК.

На следующий день, в пятницу, 28 октября, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором также будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По его итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Совет директоров Банка России на заседании 16 сентября ожидаемо принял решение снизить ключевую ставку с 8,0% до 7,5%, не став давать традиционный сигнал о своих будущих действиях. Однако на пресс-конференции по итогам того заседания глава ЦБ отметила, что цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду российская валюта снизилась к доллару, к евро в конце торгового дня рубль также подешевел. "Минфин по итогам сегодняшних аукционов по размещению ОФЗ сумел привлечь 177,5 млрд руб. по номиналу - наибольший объем привлечения за день в 2022 году. Основной спрос, как и неделю назад, пришелся на выпуск с переменным купоном. В четверг состоится заседание ЕЦБ. Европейский регулятор вслед за коллегами из США может действовать жестко и поднять ставку на 75 б.п. А вот Банк России, заседание которого состоится в пятницу, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%, что совпадает с консенсус-прогнозом. Хотя годовая инфляция, судя по недельным данным на середину октября, продолжает замедляться, рост инфляционных ожиданий на протяжении третьего месяца подряд может удержать регулятора от изменения ставки", - говорит Беспалов.

"Рубль на старте торгов испытал резкую просадку, но быстро восстановился. Однако вскоре российская валюта вновь сдала позиции. Этот нисходящий импульс также не получил развития, к текущему моменту рубль вернулся в умеренный плюс к бивалютной корзине. Внешний фон поначалу был негативным, но после открытия основной российской сессии быстро улучшился. Мировые рынки восстановились, нефтяные цены резко повысились, обновив дневной максимум. Давление на рубль оказывает завершение налогового периода экспортеров, пик которого пришелся на вчерашний день. Тем не менее российская валюта остается под защитой относительно высоких сырьевых цен, обеспечивающих большую экспортную выручку", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть продолжают подниматься в среду вечером после выхода официальных данных о недельной динамике запасов энергоресурса в США.

Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,59 млн баррелей - до 439,94 млн баррелей, показал доклад Минэнерго США. Товарные запасы бензина снизились на 1,48 млн баррелей и составили 207,89 млн баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 170 тыс. баррелей, до 106,36 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 2,42% - до $95,78 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 3,16% - до $88,02 за баррель.

Снижение курса доллара в среду поддерживает рост цен на нефть. Слабый доллар увеличивает спрос на энергоресурс и другие сырьевые товары, номинированные в американской валюте, со стороны держателей других валют.

Помимо прочего инвесторы оценивают слова министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана в поддержку решения ОПЕК+ начать сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября. Кроме того, принц также считает, что уменьшение стратегических резервов нефти крупнейшими потребителями энергоресурса может принести им экономические неприятности в будущем.

"Полагаю необходимым разъяснить миру, что потеря запасов на случай чрезвычайной ситуации может оказаться болезненной проблемой в ближайшие месяцы", - заявил Абдулазиз бен Сальман в ходе конференции в Эр-Рияде в среду.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 октября на 9,51 копейки, до 61,4277 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,1034 рубля, до 61,5682 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в среду на 14,57 копейки по отношению ко вторнику и составил 61,4755 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 6,76 копейки и составил 61,4171 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 287,291 млн, из которых $676,233 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 611,058 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 1,1712 рубля, до 61,7222 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" повысился на 1,0124 рубля, до 61,5533 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 077,355 млн, из которых EUR431,304 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR646,051 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая опустилась на 1 базисный пункт - до 8,03% годовых. В то же время ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на уровне 7,98%, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев - на отметках 8,18%, 8,3% и 8,35% годовых соответственно.

эб мв

MOEX$#&: MOEX

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 октября 2022 года 19:25
Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз по индексам, выросли металлурги
Москва. 26 октября. Рынок акций РФ в среду провел торги в коррекционных настроениях из-за выборочной фиксации прибыли игроками после скачка накануне, снижение сдерживалось ростом нефти. Индекс Мосбиржи просел в район 2120 пунктов, при этом выросли бумаги металлургов.    читать дальше
.
26 октября 2022 года 19:20
Цены евробондов РФ продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на продолжающийся рост UST
Москва. 26 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на продолжающийся восстановительный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.    читать дальше
.
26 октября 2022 года 19:01
Цена акций Visa может достигнуть отметки $210 в краткосрочной перспективе - BCS Express
Цена акций Visa Inc. может достигнуть отметки $210 в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии BCS Express. Платежная система Visa опубликовала финансовые результаты за IV квартал 2022 финансового года, превысив прогнозы как по выручке, так и по прибыли, констатирует аналитик Евгений...    читать дальше
.
26 октября 2022 года 18:34
Индекс Мосбиржи может снизиться в диапазон 2050-2100пп во второй половине недели - ПСБ
Индекс Мосбиржи может снизиться в диапазон 2050-2100 пунктов во второй половине недели при отсутствии позитивных новостей, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Лящук. "Российский рынок акций в среду корректировался на фоне усиления неопределенности. Участники рынка предпочли...    читать дальше
.
26 октября 2022 года 18:08
Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Snap до $15,2
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Snap Inc. с $17 до $15,2 за штуку, в целом сохранив при этом позитивную оценку перспектив бумаг эмитента в долгосрочной перспективе, сообщается в комментарии старшего аналитика Михаила Денисламова. "Компания Snap по итогам третьего квартала...    читать дальше
.
26 октября 2022 года 17:41
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Visa
алитики "Финама" подтверждают среднесрочную прогнозную стоимость акций оператора крупнейшей международной платежной системы Visa Inc. на уровне $255,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 31%, и рейтинг "покупать" для них на фоне неплохой отчетности эмитента за четвертый квартал 2022...    читать дальше
.
26 октября 2022 года 17:15
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг "Мать и дитя"
"Открытие Инвестиции" сохраняет позитивную оценку перспектив цены бумаг "Мать и дитя" и рекомендацию "покупать" для них, сообщается в комментарии эксперта "Открытие Research" Алексея Павлова. "Мать и дитя" выплатит дивиденды за I полугодие в размере 8,55 руб. на бумагу. На наш взгляд, это является...    читать дальше
.
26 октября 2022 года 16:46
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сегежа Групп с целью 6,5 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Сегежа Групп" с целью 6,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,2%, стоп-приказ: 4,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент является основным...    читать дальше
.
26 октября 2022 года 16:24
Потенциал роста цены акций Halliburton в основном уже реализован - Freedom Finance Global
тировки акций американского нефтесервисного гиганта Halliburton Co. в основном уже реализовали свой потенциал роста, несмотря на представленную позитивную отчетность эмитента за третий квартал 2022 года, считает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. Настоящее сообщение содержит...    читать дальше
.
26 октября 2022 года 16:02
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Boeing с целью $160
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Boeing Co. с целью $160 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $138, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания опубликует отчет в среду, 26 октября....    читать дальше
.
26 октября 2022 года 15:47
Рубль днем немного подрастает к доллару и евро на фоне перешедшей к росту нефти
Москва. 26 октября. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне перешедшей к росту нефти и спроса на рублевую ликвидность под последние налоговые платежи месяца.    читать дальше
.
26 октября 2022 года 15:42
"Финам" подтвердил рейтинг "покупать" для акций Boston Scientific
алитики "Финама" подтвердили рейтинг "покупать" для акций Boston Scientific с прогнозной стоимостью $49,2 за штуку на август 2023 года, что предполагает потенциал роста 19,1% от текущего уровня, на фоне опубликованной отчетности эмитента за третий квартал, сообщается в материале инвестиционной...    читать дальше
.
26 октября 2022 года 15:21
Акции ТГК-1 - ставка на дивиденды и потенциал роста цены - "Открытие Инвестиции"
Акции "ТГК-1" остаются интересным вложением для инвесторов с точки зрения дивидендов и потенциала роста цены бумаги от текущего уровня (прогнозная стоимость - 0,016 руб. за штуку), говорится в комментарии главного аналитика "Открытие инвестиции", эксперта "Открытие Research" Тимура Хайруллина. "Мы...    читать дальше
.
26 октября 2022 года 15:01
S&P 500 проведет торги среды, вероятно, в диапазоне 3810-3860п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет торги среды, вероятно, в диапазоне 3810-3860 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. "S&P 500 поднялся до уровня 50-дневной скользящей средней. RSI не подает выраженных сигналов, MACD указывает на возможность дальнейшего роста. В предстоящую...    читать дальше
.
26 октября 2022 года 14:39
Рост цены золота, скорее всего, возобновится в следующем году - Sber CIB
Рост цены золота, скорее всего, возобновится в следующем году, и восходящий тренд будет длительным, полагают аналитики Sber CIB. "Период неопределённости, когда цена золота достигала пиковых значений выше $2000 за унцию, видимо, закончился. Конкурентоспособность золота как защитного актива...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.