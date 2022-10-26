Рубль в среду подешевел к доллару и евро на закрытии позиций после предыдущего укрепления

Москва. 26 октября. Доллар США и евро перешли к росту после падения в первой половине дня и укрепились на "Московской бирже" по итогам торгов среды, рубль снизился к бивалютной корзине по факту закрытия позиций после роста в предыдущие дни.

Курс доллара США составил 61,75 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 26,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,9 руб./EUR1, подорожав на 42 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 33,34 копейки - до 61,82 рубля. Курс китайского юаня вырос к закрытию дня на 9,3 копейки - до 8,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз после роста в середине дня и подешевел к доллару и евро по итогам торгов среды. Ранее поддержку его котировкам оказывали спрос на рублевую ликвидность под последние налоговые перечисления месяца, ожидаемые в конце недели, и сильный спрос на ОФЗ в ходе первичных аукционов Минфина РФ.

Минфин РФ разместил на трех первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 177,553 млрд руб. по номиналу, что является максимальным объемом размещения за один аукционный день с 14 апреля 2021 года. При этом ведомство перевыполнило план размещений гособлигаций на четвертый квартал этого года на 51,7%.

Кроме того, был установлен еще один более чем полуторагодовой рекорд - в ходе первого аукциона был размещен максимальный с 14 апреля 2021 года объем облигаций за один аукцион, когда на первичных аукционах были проданы бумаги на общую сумму 383,746 млрд руб. по номиналу (170,732 млрд рублей на первом аукционе и 213,014 млрд рублей - на втором аукционе).

На двух первичных аукционах, состоявшихся неделей ранее (19 октября), были размещены ОФЗ на общую сумму 50 млрд рублей. Таким образом, Минфин всего за два аукционных дня (19 и 26 октября) смог привлечь 227,553 млрд рублей, перевыполнив квартальный план размещений гособлигаций на 51,7%.

Минфин РФ планировал в четвертом квартале 2022 года разместить ОФЗ общим объемом до 150 млрд рублей по номинальной стоимости. Всего запланировано 12 аукционных дней: 4 в октябре, 5 в ноябре, 3 в декабре (последний 21 декабря). Согласно первоначальному графику, ведомство планировало предлагать бумаги с дюрацией от 5 до 10 лет на сумму до 120 млрд рублей, от 10 лет - на 30 млрд рублей.

Тем временем доллар США снижается к большинству мировых валют на рынке Forex на фоне ожиданий участников рынка, что Федрезерв может в ближайшем будущем замедлить подъем ключевой ставки вслед за снижением темпов инфляции и сохранением проблем в американской экономике.

Как показывают фьючерсы на размер базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС), теперь вероятность ее повышения в декабре на 0,5 процентного пункта (п.п.) оценивается в 52%, в то время как возможность подъема на 0,75 п.п. опустилась до 46%. В понедельник ситуация была противоположной: на увеличение ставки на половину пункта ставили 43% трейдеров, на 0,75 п.п. - 55%, свидетельствуют данные CME FedWatch.

Так, на минувшей неделе глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что американскому ЦБ следует начать обсуждать вопрос о замедлении темпов подъема базовой процентной ставки. Сделать это очень важно, поскольку ФРС не хочет чрезмерно ужесточить политику, точно так же как не хочет, чтобы подъем ставки оказался недостаточным для сдерживания инфляции, сказала она.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг, как ожидается, вновь повысит ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов (б.п.), полагают большинство аналитиков и экономистов.

По итогам сентябрьского заседания регулятор предпринял аналогичный шаг и заявил о намерении продолжить подъем ставок на следующих нескольких заседаниях. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25%, ставка по депозитам - до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 1,5%.

Итоги октябрьского заседания ЕЦБ будут опубликованы в 15:15 МСК в четверг, 27 октября. Пресс-конференция председателя ЕЦБ Кристин Лагард состоится в 15:45 МСК.

На следующий день, в пятницу, 28 октября, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором также будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По его итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Совет директоров Банка России на заседании 16 сентября ожидаемо принял решение снизить ключевую ставку с 8,0% до 7,5%, не став давать традиционный сигнал о своих будущих действиях. Однако на пресс-конференции по итогам того заседания глава ЦБ отметила, что цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду российская валюта снизилась к доллару, к евро в конце торгового дня рубль также подешевел. "Минфин по итогам сегодняшних аукционов по размещению ОФЗ сумел привлечь 177,5 млрд руб. по номиналу - наибольший объем привлечения за день в 2022 году. Основной спрос, как и неделю назад, пришелся на выпуск с переменным купоном. В четверг состоится заседание ЕЦБ. Европейский регулятор вслед за коллегами из США может действовать жестко и поднять ставку на 75 б.п. А вот Банк России, заседание которого состоится в пятницу, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%, что совпадает с консенсус-прогнозом. Хотя годовая инфляция, судя по недельным данным на середину октября, продолжает замедляться, рост инфляционных ожиданий на протяжении третьего месяца подряд может удержать регулятора от изменения ставки", - говорит Беспалов.

"Рубль на старте торгов испытал резкую просадку, но быстро восстановился. Однако вскоре российская валюта вновь сдала позиции. Этот нисходящий импульс также не получил развития, к текущему моменту рубль вернулся в умеренный плюс к бивалютной корзине. Внешний фон поначалу был негативным, но после открытия основной российской сессии быстро улучшился. Мировые рынки восстановились, нефтяные цены резко повысились, обновив дневной максимум. Давление на рубль оказывает завершение налогового периода экспортеров, пик которого пришелся на вчерашний день. Тем не менее российская валюта остается под защитой относительно высоких сырьевых цен, обеспечивающих большую экспортную выручку", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть продолжают подниматься в среду вечером после выхода официальных данных о недельной динамике запасов энергоресурса в США.

Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,59 млн баррелей - до 439,94 млн баррелей, показал доклад Минэнерго США. Товарные запасы бензина снизились на 1,48 млн баррелей и составили 207,89 млн баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 170 тыс. баррелей, до 106,36 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 2,42% - до $95,78 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 3,16% - до $88,02 за баррель.

Снижение курса доллара в среду поддерживает рост цен на нефть. Слабый доллар увеличивает спрос на энергоресурс и другие сырьевые товары, номинированные в американской валюте, со стороны держателей других валют.

Помимо прочего инвесторы оценивают слова министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана в поддержку решения ОПЕК+ начать сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября. Кроме того, принц также считает, что уменьшение стратегических резервов нефти крупнейшими потребителями энергоресурса может принести им экономические неприятности в будущем.

"Полагаю необходимым разъяснить миру, что потеря запасов на случай чрезвычайной ситуации может оказаться болезненной проблемой в ближайшие месяцы", - заявил Абдулазиз бен Сальман в ходе конференции в Эр-Рияде в среду.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 октября на 9,51 копейки, до 61,4277 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,1034 рубля, до 61,5682 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в среду на 14,57 копейки по отношению ко вторнику и составил 61,4755 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 6,76 копейки и составил 61,4171 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 287,291 млн, из которых $676,233 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 611,058 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 1,1712 рубля, до 61,7222 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" повысился на 1,0124 рубля, до 61,5533 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 077,355 млн, из которых EUR431,304 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR646,051 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая опустилась на 1 базисный пункт - до 8,03% годовых. В то же время ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на уровне 7,98%, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев - на отметках 8,18%, 8,3% и 8,35% годовых соответственно.

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