Цены евробондов РФ продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на продолжающийся рост UST

Москва. 26 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на продолжающийся восстановительный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене всего на 3 базисных пункта, до 57,98% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 10,68% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году потеряли в цене за день 1 базисный пункт, подешевев до 60,08% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта, составив 10,07% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 11 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день также на 1 базисный пункт - до 49,06% от номинала (его доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 11,34% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 27 базисных пунктов, до 47,41% от номинала (их доходность снизилась на 18 базисных пунктов - до 29,25% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 76 базисных пунктов - до 45,44% от номинала (их доходность выросла на 47 базисных пунктов - до 24,2% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 10 базисных пунктов, до 43,85% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 19,77% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году прибавил в цене 2 базисных пункта, подорожав до 69,4% от номинала (его доходность выросла на 13 базисных пунктов - до 49,32% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 26 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом поддержку еврооблигациям России оказывают такие факторы, как отсутствие новых важных сообщений на геополитическую тематику, а также высокие цены на нефть, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в бюджет страны.

На глобальных рынках капитала в среду вновь доминируют позитивные настроения, так как трейдеры стали ожидать от Федеральной резервной системы (ФРС) США менее агрессивных шагов на последнем заседании этого года. Как показывают фьючерсы на размер базовой ставки, теперь вероятность ее повышения в декабре на 0,5 процентного пункта оценивается в 52%, в то время как возможность подъема на 0,75 процентного пункта опустилась до 46%. В начале недели ситуация была противоположной: на увеличение ставки на половину пункта ставили 43% трейдеров, на 0,75 процентного пункта - 55%, свидетельствуют данные CME FedWatch.

Федрезерв на сентябрьском заседании повысил процентную ставку на 0,75 процентного пункта - до 3-3,25% годовых. Таким образом, американский ЦБ поднял базовую ставку на эту величину по итогам третьего заседания подряд. Теперь она находится на максимальном уровне с финансового кризиса 2008 года. В начале ноября состоится очередная встреча руководства ФРС. Большинство экспертов ожидают, что стоимость кредитования вновь будет повышена на 0,75 процентного пункта.

Статданные по американскому рынку жилья, обнародованные в среду, показали менее существенное, чем ожидалось, снижение продаж новостроек в США в сентябре - на 10,9%. Тем не менее, падение стало максимальным с апреля. Продажи новых домов в прошлом месяце составили 603 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в августе было реализовано 677 тыс. домов, а не 685 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце до 585 тыс.