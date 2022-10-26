Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз по индексам, выросли металлурги

Москва. 26 октября. Рынок акций РФ в среду провел торги в коррекционных настроениях из-за выборочной фиксации прибыли игроками после скачка накануне, снижение сдерживалось ростом нефти. Индекс Мосбиржи просел в район 2120 пунктов, при этом выросли бумаги металлургов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2120,58 пункта (-0,5%, днем индекс локально падал ниже 2100 пунктов), индекс РТС - 1088,59 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,4%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 61,38 рубля (-0,11 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-4,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1%), "Московской биржи" (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,7%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,3% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,4%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (+1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, пауза в восходящем импульсе рынка акций РФ могла быть вызвана желанием части инвесторов зафиксировать прибыль после четырех сессий роста подряд. Покупки также сдерживались крепким рублем и геополитическими сигналами. Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совбеза заявил, что конфликтный потенциал в мире остается высоким.

Вместе с тем, эффект от реинвестирования дивидендов "Газпрома" и других компаний краткосрочно может продолжать оказывать поддержку отечественному рынку. Основную подпитку получают ключевые "голубые фишки", часть средств возвращается инвесторами в бумаги "Газпрома".

В четверг состоится заседание ЕЦБ по ставке, пройдет выступление главы регулятора Кристин Лагард. Европейский ЦБ готовится к еще одному повышению ставок на 75 б.п. Из статистики интерес представляет первая оценка ВВП США за III квартал, объем заказов на товары длительного пользования в сентябре, недельное число заявок на пособия по безработице.

Индекс МосБиржи в среду будет формироваться в пределах 2025-2155 пунктов, полагает Бахтин.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Лящук также отмечает, что рынок акций РФ скорректировался вниз на фоне усиления неопределенности - участники рынка предпочли зафиксировать позиции после роста индексов во вторник.

Продолжили рост акций "ЛУКОЙЛа", где сохраняется идея дивидендов, и "НОВАТЭКа" - на ожиданиях, что компания продолжит увеличивать экспорт газа. Акции Сбербанка пока не смогли преодолеть сильный уровень сопротивления 127 руб. Выросли бумаги ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH), которая интересуется российскими активами IKEA - их приобретение расширило бы бизнес компании. Акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) выросли на фоне сильного операционного отчета (выработка электроэнергии за 9 месяцев 2022 года выросла на 21,8% г/г). Просели бумаги "Энел Россия" (MOEX: ENRU) на фоне новости о сокращении компанией выработки электроэнергии за 9 месяцев на 5,1% г/г.

В случае отсутствия позитивных новостей, во второй половине недели индекс МосБиржи может снизиться в диапазон 2050-2100 пунктов, полагает Лящук.

Как отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик, инвесторы на фоне отсутствия явных драйверов роста предпочли зафиксировать часть прибыли, индекс МосБиржи на пике продаж тестировал сверху вниз рубеж 2100 пунктов. Не исключено, что в четверг данная тенденция продолжится с новым заходом индекса МосБиржи к 2100 пунктам. Однако если негативных новостей не будет, то этот сценарий не реализуется.

На внешних фондовых рынках оптимизм также сократился, что может быть связано с предстоящей в четверг публикацией данных по ВВП США за III квартал. Тем не менее, подорожала нефть - Brent вышла вверх из диапазона $89-93 за баррель, что дает сигнал на дальнейший подъем. Следующим целевым диапазоном выступает область $94-97 за баррель, полагает Линчик.

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рынок акций РФ продолжает попытки нащупать более долгосрочный тренд, но закономерностью последних месяцев является наличие лишь микротрендов - рост нескольких дней сменяется коррекцией и наоборот. Стоило рынку отыграть поступление дивидендов "Газпрома", как усилились продажи, фиксирующие прибыль от ралли последних нескольких дней. Сами акции "Газпрома" также просели, поскольку вероятность повторения рекордных дивидендов весьма низкая в обозримом будущем. Плюс к этому рубль сменил утреннее ослабление на укрепление перед пятничными платежами в бюджет налога на прибыль.

Похоже, что эффект дивидендов "Газпрома" продлится существенно меньше, чем на это рассчитывали. Индекс МосБиржи даже рискует так и не дойти до 50-дневной скользящей (район 2180 пунктов), где коррекция была бы более логичной, считает аналитик.

Компания "Мать и дитя" (MOEX: MDMG) (+1,1%) (MDMG) выплатит дивиденды за I полугодие в размере 8,55 руб. на акцию. Данная новость является позитивной для расписок MD Medical Group, даже несмотря на то, что размер выплат получается довольно скромным. Впрочем, payout полностью соответствует практике направлять акционерам 50% консолидированной прибыли.

Новый кабинет министров Великобритании во главе с Риши Сунаком может вернуть национальный запрет на сланцевое бурение, о чем пишет издание Financial Times. В свое время запрет был введен на фоне участившихся случаев микроземлетрясений. Соответственно, новое правительство отыгрывает обратно решение предыдущего премьер-министра Лиз Трасс, отмечает Кочетков.

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 1%), растут Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавляют 0,4-1,1%) и Штаты (индексы S&P 500 и Dow выросли на 0,6-1%, Nasdaq просел на 0,04%).

На нефтяном рынке в среду вечером цены также растут на фоне опасений по поводу предложения топлива на мировом рынке и ослабления доллара.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $95,7 за баррель (+2,3% и +0,3% во вторник), декабрьская цена WTI - $87,91 за баррель (+3% и +0,9% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,59 млн баррелей (ожидался рост на 1-1,5 млн), запасы бензина снизились на 1,48 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,8-1,5 млн), резервы дистиллятов увеличились на 170 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 1 млн).

Помимо прочего инвесторы оценивают слова министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана в поддержку решения ОПЕК+ начать сокращение добычи нефти на 2 млн б/с с ноября. Кроме того, принц также считает, что уменьшение стратегических резервов нефти крупнейшими потребителями энергоресурса может принести им экономические неприятности в будущем.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,9%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-2,5%), акции ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-2,4%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,2%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-1,9%).

Электростанции ПАО "Энел Россия" (-0,5%) в январе-сентябре 2022 года снизили производство электроэнергии на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 15,98 млрд кВт.ч, сообщила компания.

Подорожали бумаги ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+39,7%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+16,2% и +5,3% "префы"), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+12,1% и +7,7% "префы"), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+7,8%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+4,2%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,9%), ПАО "Инарктика" (бывшая "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA)) (+3,8%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+3,4%).

Совет директоров "Лензолота" в середине октября рекомендовал выплатить по итогам 9 месяцев 2022 года 3508 рублей на обыкновенную акцию. В общей сложности на выплату дивидендов "Лензолота" планируется направить 4 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет, отсечка реестра под дивиденды - 28 ноября.

Совет директоров ПАО "Инарктика" (прежнее название - "Русская аквакультура") 31 октября проведет заседание, в ходе которого планируется рассмотреть вопрос о рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов по итогам девяти месяцев 2022 года. Компания утвердила дивидендную политику в 2019 году, но целевой уровень выплат в ней не определен. Среди ограничений - соотношение чистого долга к EBITDA не выше 3,5х.

Дивиденды по итогам 2021 года не объявлялись. Однако по итогам первого полугодия 2022 года акционеры "Инарктики" утвердили дивиденды в размере 15 рублей на акцию (в сумме - 1,3 млрд рублей).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 42,02 млрд рублей (из них 12,8 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,17 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,75 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").