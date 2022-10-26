Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Snap до $15,2

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Snap Inc. с $17 до $15,2 за штуку, в целом сохранив при этом позитивную оценку перспектив бумаг эмитента в долгосрочной перспективе, сообщается в комментарии старшего аналитика Михаила Денисламова.

"Компания Snap по итогам третьего квартала вновь продемонстрировала неуверенные результаты. На фоне чрезвычайно высокой неопределенности менеджмент вновь отказался от предоставления прогноза на четвертый квартал 2022 года, что, впрочем, было уже ожидаемо. Как предполагает руководство эмитента, ее выручка может показать нулевое изменение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это, несомненно, негативный фактор, так как инвесторы рассчитывали, что показатель повысится на 6-7% г/г. Акции реагируют на релиз и комментарии падением цены на 30%, но такую реакцию мы считаем чрезмерной", - отмечает эксперт.

Аргументами в пользу сохранения долгосрочной инвестиционной привлекательности бумаг Snap Денисламов считает следующее:

- Рост показателя DAU по-прежнему способен превосходить ожидания инвесторов, свидетельствуя об увеличении популярности Snapchat во всем мире.

- Более 75% людей в возрасте от 13 до 34 лет в 20 странах уже пользуются Snapchat. Такой высокий уровень проникновения в данной возрастной группе дает эмитенту структурное преимущество, которого нет у большинства других онлайн-платформ для рекламы.

- Компания владеет лидирующими разработками в сфере AR и активно использует их для поддержания вовлеченности аудитории и для получения прямого дохода. С AR-функциями ежедневно взаимодействуют около 250 млн пользователей Snapchat. Эмитент ожидает, что в 2023 году около 10% выручки будет напрямую обеспечиваться AR-рекламой.

- Инвесторам не стоит недооценивать потенциал подписки Snapchat+ и ее влияние на свободный денежный поток, потому что каждая новая подписка обеспечивает крайне высокую добавочную прибыль для компании за счет фиксированных расходов на штат разработчиков, связанных с этой подпиской. Подписка стоит $4 в месяц, она есть более чем у 1,5 млн пользователей Snap, хотя появилась всего три месяца назад. Компания ожидает, что к концу 2023 года число ее подписчиков вырастет до 10 млн, в том числе за счет новых преимуществ, которые она будет давать премиальным пользователям.

"Мы скорректировали целевую цену по акциям компании с $17 до $15,2, но подтверждаем позитивный долгосрочный прогноз в отношении этой бумаги. Полагаем, что в перспективе двух ближайших кварталов котировки будут консолидироваться, но риск дальнейшего снижения выглядит теперь ограниченным, потому что консенсус-прогнозы были сильно пересмотрены в сторону снижения и в них закладывается весьма умеренный рост показателей. Если шестью месяцами ранее средний темп роста выручки в 2022-2024 гг. ожидался в пределах 36-40%, то теперь прогнозы сместились в диапазон 12-14%. Отметим, что собственная цель компании на следующий год - достижение показателем EBITDA отметки в $1,5 млрд. Мы полагаем, что скорректированная EBITDA в 2024 году может вырасти до $1,3 млрд по консервативной оценке в немалой степени благодаря анонсированным инициативам по снижению расходов (сокращение штата на 20%, отказ от убыточных долгосрочных проектов). Применяя консервативный мультипликатор EV/EBITDA, равный 20х, получаем ожидаемую величину EV на конец 2023 года на уровне $26 млрд", - пишет эксперт инвесткомпании.

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