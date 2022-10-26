"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Visa

Аналитики "Финама" подтверждают среднесрочную прогнозную стоимость акций оператора крупнейшей международной платежной системы Visa Inc. на уровне $255,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 31%, и рейтинг "покупать" для них на фоне неплохой отчетности эмитента за четвертый квартал 2022 финансового года, завершившийся 30 сентября, сообщается в материале инвестиционной компании.

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