Рубль днем немного подрастает к доллару и евро на фоне перешедшей к росту нефти

Москва. 26 октября. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне перешедшей к росту нефти и спроса на рублевую ликвидность под последние налоговые платежи месяца.

Курс доллара США составил 61,32 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 17,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро также стоил 61,32 руб./EUR1, подешевев на 16,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,9 копейки - до 61,32 рубля. Курс китайского юаня вырос к середине дня на 8,3 копейки - до 8,49 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро на дневных торгах под воздействием нескольких благоприятных факторов. Поддержку его котировкам оказывают перешедшие к повышению цены на нефть, спрос на рублевую ликвидность под последние налоговые перечисления месяца, ожидаемые в конце недели, а также сильный спрос на ОФЗ в ходе первичных аукционов Минфина РФ.

Кроме того, участники рынка снижают активность в ожидании пятничного заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По его итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Минфин РФ в среду проводит безлимитные аукционы по продаже гособлигаций трех видов - ОФЗ-ПД серии 26237, ОФЗ-ПК серии 29021 и ОФЗ-ИН серии 52004 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Доступный для размещения остаток ОФЗ-ПД - 148,9 млрд рублей по номиналу, ОФЗ-ПК - 475 млрд рублей, ОФЗ-ИН - 206,1 млрд рублей.

На первом аукционе, состоявшемся в среду, Минфин РФ разместил максимальный объем ОФЗ за полтора года - на 123,58 млрд рублей, перевыполнив тем самым квартальный план размещений. Ведомство разместило на одном аукционе максимальный объем ОФЗ с 14 апреля 2021 года, когда на первичных аукционах были проданы бумаги на общую сумму 383,746 млрд рублей (170,732 млрд рублей на первом аукционе и 213,014 млрд рублей - на втором аукционе).

Средневзвешенная цена на состоявшемся 26 октября аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года составила 97,5291% от номинала, а цена отсечения - 97,32% от номинала, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 123,58 млрд рублей по номиналу при спросе 218,7 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 120,733 млрд рублей.

На двух первичных аукционах, состоявшихся неделей ранее (19 октября), были размещены ОФЗ на общую сумму 50 млрд рублей. Таким образом, Минфин всего за три аукциона смог привлечь 173,58 млрд рублей, перевыполнив квартальный план размещений гособлигаций.

Минфин РФ планировал в четвертом квартале 2022 года разместить ОФЗ общим объемом до 150 млрд рублей по номинальной стоимости. Всего запланировано 12 аукционных дней: 4 в октябре, 5 в ноябре, 3 в декабре (последний 21 декабря). При этом ведомство будет предлагать бумаги с дюрацией от 5 до 10 лет на сумму до 120 млрд рублей, от 10 лет - на 30 млрд рублей.

Тем временем доллар США снижается к большинству мировых валют на рынке Forex на фоне ожиданий участников рынка, что Федрезерв может в ближайшем будущем замедлить подъем ключевой ставки вслед за снижением темпов инфляции и сохранением проблем в мериканской экономике.

Как показывают фьючерсы на размер базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС), теперь вероятность ее повышения в декабре на 0,5 процентного пункта (п.п.) оценивается в 52%, в то время как возможность подъема на 0,75 п.п. опустилась до 46%. В понедельник ситуация была противоположной: на увеличение ставки на половину пункта ставили 43% трейдеров, на 0,75 п.п. - 55%, свидетельствуют данные CME FedWatch.

Так, на минувшей неделе глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что американскому ЦБ следует начать обсуждать вопрос о замедлении темпов подъема базовой процентной ставки. Сделать это очень важно, поскольку ФРС не хочет чрезмерно ужесточить политику, точно так же как не хочет, чтобы подъем ставки оказался недостаточным для сдерживания инфляции, сказала она.

Цены на нефть начали расти днем в среду на фоне возобновившегося падения курса доллара США. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,72% - до $94,19 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,11% - до $86,27 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 0,3%, WTI - на 0,9% благодаря падению индекса доллара США, показывающего его динамику относительно шести основных мировых валют, примерно на 1%.

Слабый доллар увеличивает спрос на нефть и другие сырьевые товары, номинированные в американской валюте, со стороны держателей других валют.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил в ночь со вторника на среду о том, что запасы в США на прошлой неделе выросли на 4,5 млн баррелей. Эксперты в среднем рассчитывали на более умеренный рост, в районе 200 тыс. баррелей.

Официальные данные Управления энергетической информации Минэнерго США будут обнародованы в среду в 17:30 МСК, и опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет укажет на увеличение запасов нефти на 1,03 млн баррелей и снижение резервов бензина на 0,8 млн баррелей.

"Во вторник рубль умеренно слабел, и курс пары "доллар-рубль" по итогам дня немного вырос. Вчера был пройден пик текущего налогового периода, и на фоне снижающихся объемов продажи валюты экспортерами рубль первую половину дня слабел и сегодня. Компаниям на этой неделе еще предстоит уплата налога на прибыль в эту пятницу, в связи с чем поддержка фактора налогового периода сохраняется, хоть она и ослабла. На этом фоне курс пары "доллар-рубль" сегодня вряд ли превысит 62,25 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль не покидает свой диапазон 60 - 62 за доллар. Низкая волатильность обусловлена отсутствием фундаментальных драйверов. Потенциально ситуация может измениться в случае начала значительных движений на рынке нефти. Также не исключен всплеск волатильности ближе к пятнице на фоне заседания Банка России", - говорит портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая опустилась на 1 базисный пункт - до 8,03% годовых. В то же время ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на уровне 7,98%, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев - на отметках 8,18%, 8,3% и 8,35% годовых соответственно.