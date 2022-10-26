Потенциал роста цены акций Halliburton в основном уже реализован - Freedom Finance Global

Котировки акций американского нефтесервисного гиганта Halliburton Co. в основном уже реализовали свой потенциал роста, несмотря на представленную позитивную отчетность эмитента за третий квартал 2022 года, считает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.

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