"Финам" подтвердил рейтинг "покупать" для акций Boston Scientific

Аналитики "Финама" подтвердили рейтинг "покупать" для акций Boston Scientific с прогнозной стоимостью $49,2 за штуку на август 2023 года, что предполагает потенциал роста 19,1% от текущего уровня, на фоне опубликованной отчетности эмитента за третий квартал, сообщается в материале инвестиционной компании.

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