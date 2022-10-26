Рынок акций РФ днем просел в рамках коррекции, динамика бумаг смешанная

Москва. 26 октября. Рынок акций РФ днем в среду остается под давлением выборочных продаж в рамках фиксации прибыли игроками после роста, внешние площадки подают смешанные сигналы; индекс МосБиржи просел в район 2120 пунктов.

К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2123,2 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1088,39 пункта (-0,2%); цены основных "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 4,1%.

Доллар стоит 61,43 рубля (-0,06 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-4,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,7%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Московской биржи" (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,5% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Раллировали акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+15,7% и +6,3% "префы") в ожидании выплат высоких промежуточных дивидендов компании. Ранее в середине октября стало известно, что совет директоров компании рекомендовал выплатить по итогам 9 месяцев 2022 года 3508 рублей на обыкновенную акцию. В общей сложности на выплату дивидендов "Лензолота" планируется направить 4 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет, отсечка реестра под дивиденды - 28 ноября.

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, внешний сантимент улучшился, поскольку инвесторы при оценке геополитических и экономических рисков сделали ставку на разворот в сторону смягчения денежно-кредитной политики ФРС. В Англии внимание будет сосредоточено на составе нового британского кабинета, при этом ожидается, что Джереми Хант останется министром финансов, что должно быть положительно воспринято рынком.

Настроения на рынке акций РФ остаются оптимистичными. Утром Barclays сообщил о рекордной прибыли за III квартал благодаря высокой выручке от торговли облигациями. Смешанные результаты корпоративного сектора за III квартал позволяют предположить, что "ястребиная" политика ФРС начинает ощущаться в экономике. Это подогревает ожидания, что ФРС может сократить масштабы повышения ставок после заседания 2 ноября.

На рынке акций РФ сохраняется оптимизм благодаря притоку денег от крупных дивидендных выплат от "голубых фишек" в октябре, полагает Волш.

По словам аналитика ФГ "Финам" Александра Ковалева, внешние рынки акций продолжают попытки продолжить подъем на фоне надежд на замедление количественного ужесточения в США, которое находит все более сильное отражение в динамике экономических индикаторов. Частичную поддержку оказывают результаты компаний за июль-сентябрь, хотя вышедшие ночью отчеты Microsoft и Alphabet сильно разочаровали инвесторов и будут давить в среду на котировки ведущих американских индексов.

Акции материкового Китая и Гонконга скорректировались вверх после 5-дневной распродажи, вызванной итогами XX съезда Компартии Китая. Этому поспособствовал, в том числе, и внешний фон: инвесторы положительно воспринимают улучшившиеся ожидания по дальнейшей политике ФРС, что может приостановить отток капитала с развивающихся рынков.

На рынке акций РФ одними из лидеров роста стали бумаги "Сегежи Групп". Утром ГК "ПИК" опровергла интерес к активам IKEA в России, в результате чего вероятность покупки заводов шведской компании "Сегежей" заметно выросла. На этом фоне подросли и акции АФК "Система", мажоритарного акционера "Сегежи".

Индекс МосБиржи по-прежнему торгуется ниже 50-дневной средней, но заход стохастического осциллятора в зону перепроданности говорит о необходимости консолидации на текущих уровнях перед тем, как будет возможен дальнейший рост, полагает Ковалев.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов ожидает продолжения роста индекса МосБиржи в направлении 2200 пунктов.

Индекс МосБиржи накануне превысил 2100 пунктов на ожиданиях, что дивидендные выплаты от "Газпрома" и "Татнефти" станут катализатором развития роста российского фондового рынка. "Рассчитываем на продолжение роста индекса в направлении "круглой" отметки 2200 пунктов в течение дня. По нашим оценкам, сегодня спросом должны пользоваться акции "Газпрома" благодаря в том числе и получению частными инвесторами дивидендов", - считает Локтюхов.

В США индексы акций накануне выросли на 1,1-2,3% во главе с Nasdaq, индекс Dow Jones (+1,1%) достиг максимума за последние шесть недель. Позитивными факторами для рынка стали хорошие корпоративные отчеты, а также снижение доходности гособлигаций. Трейдеры стали ожидать от Федеральной резервной системы менее агрессивных шагов на последнем заседании этого года.

В среду в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 1%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,4%, CAC40 и DAX растут на 0,01-0,4%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,8%).

На нефтяном рынке днем в среду цены отыграли утреннее снижение, рынок подогревают опасения по поводу предложения топлива на мировом рынке и ослаблением доллара.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:10 МСК в среду составила $93,62 за баррель (+0,1% и +0,3% во вторник), декабрьская цена WTI - $85,63 за баррель (+0,4% и +0,9% во вторник).

Нефтяной рынок во вторник позитивно отреагировал на заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана о том, что недостаток стратегических запасов сырья и свободных добычных мощностей может стать болезненным для рынка в ближайшие месяцы.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил в ночь со вторника на среду о том, что запасы в США на прошлой неделе выросли на 4,5 млн баррелей. Эксперты в среднем рассчитывали на более умеренный рост, в районе 200 тыс. баррелей. Официальные данные Управления энергетической информации Минэнерго США будут обнародованы в среду в 17:30 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет укажет на увеличение запасов нефти на 1,03 млн баррелей и снижение резервов бензина на 0,8 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-1,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,3%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-1,1%).

Подорожали бумаги ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+25%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+9,6%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+6,1%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,9%), ПАО "Инарктика" (бывшая "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA)) (+3,5%) "Юнирпо" (+3,4%).

Расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+2,6%) обновили максимум более чем за месяц на новостях о дивидендах - компания планирует выплатить дивиденды за I полугодие в размере 8,55 руб. на акцию.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 20,35 млрд рублей (из них 7,12 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,7 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,26 млрд рублей на акции "Роснефти").