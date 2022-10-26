.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ днем просел в рамках коррекции, динамика бумаг смешанная
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в сентябре ускорилось до 3,1%
Снижение промпроизводства в РФ в сентябре ускорилось до 3,1%, после сокращения на 0,1% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 1,9%. В январе-сентябре промпроизводство увеличилось на 0,4%
 
Иностранные авиакомпании увеличили перевозки в РФ в 2 раза
Иностранные авиакомпании вдвое нарастили перевозки пассажиров в Россию, несмотря на санкционное давление. В январе-сентябре 2022 года они перевезли на рейсах в/из РФ свыше 8,7 млн человек, тогда как за девять месяцев прошлого года - только 4 млн....
 
Растет спрос на комплектующие для компьютеров и ноутбуков
Продажи комплектующих для самостоятельного ремонта и апгрейда компьютеров и ноутбуков по итогам первых девяти месяцев выросли год к году в 2-4 раза в зависимости от категорий. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель "М.видео-Эльдорадо",...
 
Криптовалюты обрастают физическими устройствами
На фоне роста интереса к криптовалюте увеличивается число физических устройств, которые позволяют проводить операции с ней. В Москве выросло количество криптоматов, пишет "Коммерсант". Как рассказали в RusBit, которая занимается их установкой, в...
 
26 октября 2022 года 13:45

Рынок акций РФ днем просел в рамках коррекции, динамика бумаг смешанная

Москва. 26 октября. Рынок акций РФ днем в среду остается под давлением выборочных продаж в рамках фиксации прибыли игроками после роста, внешние площадки подают смешанные сигналы; индекс МосБиржи просел в район 2120 пунктов.

К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2123,2 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1088,39 пункта (-0,2%); цены основных "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 4,1%.

Доллар стоит 61,43 рубля (-0,06 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-4,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,7%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Московской биржи" (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,5% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Раллировали акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+15,7% и +6,3% "префы") в ожидании выплат высоких промежуточных дивидендов компании. Ранее в середине октября стало известно, что совет директоров компании рекомендовал выплатить по итогам 9 месяцев 2022 года 3508 рублей на обыкновенную акцию. В общей сложности на выплату дивидендов "Лензолота" планируется направить 4 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет, отсечка реестра под дивиденды - 28 ноября.

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, внешний сантимент улучшился, поскольку инвесторы при оценке геополитических и экономических рисков сделали ставку на разворот в сторону смягчения денежно-кредитной политики ФРС. В Англии внимание будет сосредоточено на составе нового британского кабинета, при этом ожидается, что Джереми Хант останется министром финансов, что должно быть положительно воспринято рынком.

Настроения на рынке акций РФ остаются оптимистичными. Утром Barclays сообщил о рекордной прибыли за III квартал благодаря высокой выручке от торговли облигациями. Смешанные результаты корпоративного сектора за III квартал позволяют предположить, что "ястребиная" политика ФРС начинает ощущаться в экономике. Это подогревает ожидания, что ФРС может сократить масштабы повышения ставок после заседания 2 ноября.

На рынке акций РФ сохраняется оптимизм благодаря притоку денег от крупных дивидендных выплат от "голубых фишек" в октябре, полагает Волш.

По словам аналитика ФГ "Финам" Александра Ковалева, внешние рынки акций продолжают попытки продолжить подъем на фоне надежд на замедление количественного ужесточения в США, которое находит все более сильное отражение в динамике экономических индикаторов. Частичную поддержку оказывают результаты компаний за июль-сентябрь, хотя вышедшие ночью отчеты Microsoft и Alphabet сильно разочаровали инвесторов и будут давить в среду на котировки ведущих американских индексов.

Акции материкового Китая и Гонконга скорректировались вверх после 5-дневной распродажи, вызванной итогами XX съезда Компартии Китая. Этому поспособствовал, в том числе, и внешний фон: инвесторы положительно воспринимают улучшившиеся ожидания по дальнейшей политике ФРС, что может приостановить отток капитала с развивающихся рынков.

На рынке акций РФ одними из лидеров роста стали бумаги "Сегежи Групп". Утром ГК "ПИК" опровергла интерес к активам IKEA в России, в результате чего вероятность покупки заводов шведской компании "Сегежей" заметно выросла. На этом фоне подросли и акции АФК "Система", мажоритарного акционера "Сегежи".

Индекс МосБиржи по-прежнему торгуется ниже 50-дневной средней, но заход стохастического осциллятора в зону перепроданности говорит о необходимости консолидации на текущих уровнях перед тем, как будет возможен дальнейший рост, полагает Ковалев.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов ожидает продолжения роста индекса МосБиржи в направлении 2200 пунктов.

Индекс МосБиржи накануне превысил 2100 пунктов на ожиданиях, что дивидендные выплаты от "Газпрома" и "Татнефти" станут катализатором развития роста российского фондового рынка. "Рассчитываем на продолжение роста индекса в направлении "круглой" отметки 2200 пунктов в течение дня. По нашим оценкам, сегодня спросом должны пользоваться акции "Газпрома" благодаря в том числе и получению частными инвесторами дивидендов", - считает Локтюхов.

В США индексы акций накануне выросли на 1,1-2,3% во главе с Nasdaq, индекс Dow Jones (+1,1%) достиг максимума за последние шесть недель. Позитивными факторами для рынка стали хорошие корпоративные отчеты, а также снижение доходности гособлигаций. Трейдеры стали ожидать от Федеральной резервной системы менее агрессивных шагов на последнем заседании этого года.

В среду в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 1%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,4%, CAC40 и DAX растут на 0,01-0,4%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,8%).

На нефтяном рынке днем в среду цены отыграли утреннее снижение, рынок подогревают опасения по поводу предложения топлива на мировом рынке и ослаблением доллара.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:10 МСК в среду составила $93,62 за баррель (+0,1% и +0,3% во вторник), декабрьская цена WTI - $85,63 за баррель (+0,4% и +0,9% во вторник).

Нефтяной рынок во вторник позитивно отреагировал на заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана о том, что недостаток стратегических запасов сырья и свободных добычных мощностей может стать болезненным для рынка в ближайшие месяцы.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил в ночь со вторника на среду о том, что запасы в США на прошлой неделе выросли на 4,5 млн баррелей. Эксперты в среднем рассчитывали на более умеренный рост, в районе 200 тыс. баррелей. Официальные данные Управления энергетической информации Минэнерго США будут обнародованы в среду в 17:30 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет укажет на увеличение запасов нефти на 1,03 млн баррелей и снижение резервов бензина на 0,8 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-1,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,3%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-1,1%).

Подорожали бумаги ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+25%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+9,6%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+6,1%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,9%), ПАО "Инарктика" (бывшая "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA)) (+3,5%) "Юнирпо" (+3,4%).

Расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+2,6%) обновили максимум более чем за месяц на новостях о дивидендах - компания планирует выплатить дивиденды за I полугодие в размере 8,55 руб. на акцию.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 20,35 млрд рублей (из них 7,12 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,7 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,26 млрд рублей на акции "Роснефти").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 октября 2022 года 19:33
Рубль в среду подешевел к доллару и евро на закрытии позиций после предыдущего укрепления
Москва. 26 октября. Доллар США и евро перешли к росту после падения в первой половине дня и укрепились на "Московской бирже" по итогам торгов среды, рубль снизился к бивалютной корзине по факту закрытия позиций после роста в предыдущие дни.    читать дальше
.
26 октября 2022 года 19:25
Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз по индексам, выросли металлурги
Москва. 26 октября. Рынок акций РФ в среду провел торги в коррекционных настроениях из-за выборочной фиксации прибыли игроками после скачка накануне, снижение сдерживалось ростом нефти. Индекс Мосбиржи просел в район 2120 пунктов, при этом выросли бумаги металлургов.    читать дальше
.
26 октября 2022 года 19:20
Цены евробондов РФ продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на продолжающийся рост UST
Москва. 26 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на продолжающийся восстановительный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.    читать дальше
.
26 октября 2022 года 19:01
Цена акций Visa может достигнуть отметки $210 в краткосрочной перспективе - BCS Express
Цена акций Visa Inc. может достигнуть отметки $210 в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии BCS Express. Платежная система Visa опубликовала финансовые результаты за IV квартал 2022 финансового года, превысив прогнозы как по выручке, так и по прибыли, констатирует аналитик Евгений...    читать дальше
.
26 октября 2022 года 18:34
Индекс Мосбиржи может снизиться в диапазон 2050-2100пп во второй половине недели - ПСБ
Индекс Мосбиржи может снизиться в диапазон 2050-2100 пунктов во второй половине недели при отсутствии позитивных новостей, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Лящук. "Российский рынок акций в среду корректировался на фоне усиления неопределенности. Участники рынка предпочли...    читать дальше
.
26 октября 2022 года 18:08
Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Snap до $15,2
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Snap Inc. с $17 до $15,2 за штуку, в целом сохранив при этом позитивную оценку перспектив бумаг эмитента в долгосрочной перспективе, сообщается в комментарии старшего аналитика Михаила Денисламова. "Компания Snap по итогам третьего квартала...    читать дальше
.
26 октября 2022 года 17:41
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Visa
алитики "Финама" подтверждают среднесрочную прогнозную стоимость акций оператора крупнейшей международной платежной системы Visa Inc. на уровне $255,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 31%, и рейтинг "покупать" для них на фоне неплохой отчетности эмитента за четвертый квартал 2022...    читать дальше
.
26 октября 2022 года 17:15
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг "Мать и дитя"
"Открытие Инвестиции" сохраняет позитивную оценку перспектив цены бумаг "Мать и дитя" и рекомендацию "покупать" для них, сообщается в комментарии эксперта "Открытие Research" Алексея Павлова. "Мать и дитя" выплатит дивиденды за I полугодие в размере 8,55 руб. на бумагу. На наш взгляд, это является...    читать дальше
.
26 октября 2022 года 16:46
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сегежа Групп с целью 6,5 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Сегежа Групп" с целью 6,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,2%, стоп-приказ: 4,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент является основным...    читать дальше
.
26 октября 2022 года 16:24
Потенциал роста цены акций Halliburton в основном уже реализован - Freedom Finance Global
тировки акций американского нефтесервисного гиганта Halliburton Co. в основном уже реализовали свой потенциал роста, несмотря на представленную позитивную отчетность эмитента за третий квартал 2022 года, считает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. Настоящее сообщение содержит...    читать дальше
.
26 октября 2022 года 16:02
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Boeing с целью $160
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Boeing Co. с целью $160 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $138, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания опубликует отчет в среду, 26 октября....    читать дальше
.
26 октября 2022 года 15:47
Рубль днем немного подрастает к доллару и евро на фоне перешедшей к росту нефти
Москва. 26 октября. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне перешедшей к росту нефти и спроса на рублевую ликвидность под последние налоговые платежи месяца.    читать дальше
.
26 октября 2022 года 15:42
"Финам" подтвердил рейтинг "покупать" для акций Boston Scientific
алитики "Финама" подтвердили рейтинг "покупать" для акций Boston Scientific с прогнозной стоимостью $49,2 за штуку на август 2023 года, что предполагает потенциал роста 19,1% от текущего уровня, на фоне опубликованной отчетности эмитента за третий квартал, сообщается в материале инвестиционной...    читать дальше
.
26 октября 2022 года 15:21
Акции ТГК-1 - ставка на дивиденды и потенциал роста цены - "Открытие Инвестиции"
Акции "ТГК-1" остаются интересным вложением для инвесторов с точки зрения дивидендов и потенциала роста цены бумаги от текущего уровня (прогнозная стоимость - 0,016 руб. за штуку), говорится в комментарии главного аналитика "Открытие инвестиции", эксперта "Открытие Research" Тимура Хайруллина. "Мы...    читать дальше
.
26 октября 2022 года 15:01
S&P 500 проведет торги среды, вероятно, в диапазоне 3810-3860п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет торги среды, вероятно, в диапазоне 3810-3860 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. "S&P 500 поднялся до уровня 50-дневной скользящей средней. RSI не подает выраженных сигналов, MACD указывает на возможность дальнейшего роста. В предстоящую...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.