ЦБР, скорее всего, сохранит ставку на уровне 7,5% 28 октября - Альфа-банк

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых по итогам заседания 28 октября, полагают эксперты Альфа-банка Наталья Орлова и Ирина Ростовцева.

"Согласно результатам опроса Фонда Общественное мнение (инФОМ), проведенного по заказу ЦБ РФ, инфляционные ожидания населения продолжали расти третий месяц подряд, достигнув 12,8% в октябре против 12,5% в сентябре. Тем не менее, учитывая события конца сентября и, как следствие, рост неопределенности, темп их роста не выглядит значительным - в августе инфляционные ожидания выросли до 12,0% с 10,8% в июле. В целом, данная динамика говорит в поддержку осторожного подхода ЦБ РФ, и мы по-прежнему считаем паузу базовым сценарием ЦБ РФ на предстоящем заседании по ставке в эту пятницу, 28 октября", - пишут аналитики банка.

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