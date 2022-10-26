"Финам" подтверждает рейтинг акций Alphabet на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Alphabet Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой $140,95 и потенциалом роста 35% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Совокупная выручка Alphabet по результатам III квартала 2022г с расширилась на 6% г/г (11% г/г в постоянной валюте) и составила $69,1 млрд, недотянув до консенсус-прогноза в $70,7 млрд. Тенденция к замедлению роста выручки проявляется отчетливо: во II квартале рост составлял 13% г/г, а в I квартале - 23% г/г. Негативно влияют на доходы все те же факторы, что и ранее, только сейчас их влияние стало более сильным: высокая база прошлого года, укрепление доллара к мировым валютам, сокращение расходов рекламодателей. Квартальная чистая прибыль Alphabet снизилась на 27% г/г до $13,9 млрд, основной причиной стал убыток от вложений в долевые и долговые ценные бумаги. Тем не менее мы подтверждаем рейтинг "покупать" по акциям Alphabet с целевой ценой $140,95 и потенциалом 35% с текущего уровня", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

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