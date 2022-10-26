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26 октября 2022 года 12:26
Отношение инвесторов к бумагам Ozon может улучшиться после реструктуризации бондов - "Открытие Инвестиции"
Отношение инвесторов к бумагам Ozon может улучшиться после реструктуризации бондов, говорится в комментарии "Открытие Инвестиции". Держатели более 75% выпуска конвертируемых облигаций Ozon досрочно поддержали решение о реструктуризации выпуска на $750 млн со сроком погашения в 2026г, сообщила компания. "Предложенный вариант представляет собой неплохую возможность для держателей бондов вернуть свои средства с приемлемым дисконтом в условиях сложностей расчетов и ограничения на движения капитала. Теперь, когда все необходимые разрешения на движение капитала будут получены, а выплаты держателям бондов - произведены, компания и инвесторы смогут избавиться от "психологического груза" техдефолта, а также улучшить восприятие компании в глазах массового инвестора", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Иван Авсейко. Тем не менее для осуществления досрочной выплаты, по приближенным оценкам эксперта, может потребоваться от 29 до 37 млрд руб., и выплаты будут производиться из собственных денежных средств (которых было 56,7 млрд руб. на последнюю отчетную дату 30.06.2022). "Таким образом, для продолжения эффективной операционной деятельности Ozon потребуется новый источник долгового финансирования не менее чем на 60 млрд руб. В текущих реалиях возможности фондирования для Ozon могут быть весьма ограниченны, и обещанное правительством льготное кредитование технологических компаний пришлось бы весьма кстати", - указывает Авсейко. Тем не менее, позиции бизнеса Ozon останутся достаточно устойчивыми в условиях высокой макроэкономической неопределенности и геополитической напряженности, подчеркивается в материале, т. к. исход из России крупных западных компаний, перестройка логистических цепочек и закрытие торговых центров только усилят миграцию потребителей в ecommerce, что поддержит темпы роста выручки компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-OZON-БОНДЫ-АНАЛИТИКА
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