Ставка ЦБР, вероятно, останется на уровне 7,5% по итогам заседания 28 октября 2022г - Банк "Санкт-Петербург"

Ключевая ставка ЦБ РФ, вероятно, останется на уровне 7,5% годовых по итогам заседания в пятницу, 28 октября 2022 года, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Во вторник на сайте ЦБ был опубликован октябрьский опрос инФОМ, в котором была дана оценка инфляционных ожиданий населения в октябре. Медианные оценки инфляции на ближайшие 12 месяцев продолжили расти уже третий месяц подряд - за октябрь они увеличились на 0,3 п.п. (до 12,8%). Таким образом, показатель превысил уровни, наблюдавшиеся в апреле. Отдельно стоит отметить, что в октябре оценки наблюдаемой инфляции снизились сразу на 3,3 п.п. (до 18,2%), обновив минимум с марта. Продолжающийся рост инфляционных ожиданий даже на фоне снижения наблюдаемой инфляции не располагает к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики в России. ЦБ традиционно обращает повышенное внимание на инфляционные ожидания, и в связи с последними данными на пятничном заседании ключевая ставка, вероятно, будет оставлена на уровне в 7,5% годовых, - указывают эксперты в комментарии. - Тем не менее в среду вечером регулятор еще сможет оценить оперативные сигналы об уровне ценового давления после публикации традиционных недельных данных по инфляции, а статистика по сентябрьскому промышленному производству укажет на состояние экономического роста".

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