Курс рубля вряд ли превысит уровень 62,25 руб./$1 на торгах в среду - Банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары USD/RUB вряд ли превысит уровень в 62,25 руб./$1 на торгах в среду - компаниям на текущей неделе еще предстоит уплата налога на прибыль (в пятницу), в связи с чем ослабленная поддержка фактора налогового периода пока сохраняется, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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