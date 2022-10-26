"Открытие Инвестиции" позитивно оценивает долгосрочные перспективы бумаг X5 Retail

Аналитики "Открытие Инвестиции" позитивно оценивают долгосрочные перспективы бумаг X5 Retail, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Вслед за ударными операционными результатами X5 продемонстрировала и неплохие финансовые показатели по итогам III квартала, - отмечает аналитик Алексей Павлов. - Впрочем, по сравнению с цифрами за II квартал наблюдался некоторый спад в маржинальности, однако предыдущий квартал оказался для X5 Group феноменальным, и на повторение успеха мы не сильно рассчитывали. Если же говорить о результатах за 9 месяцев, то ритейлер идет с уверенным опережением прошлогоднего графика, в том числе и с точки зрения рентабельности".

По оценкам эксперта, уже сегодня X5 теоретически способна платить порядка 250 руб. дивидендов на расписку исходя из своего FCF. Впрочем, из-за санкций на финансовую инфраструктуру и зарубежной прописки головного холдинга ритейлер в настоящий момент лишен возможности распределять прибыль среди акционеров, указывает Павлов. В результате X5 активно сокращает леверидж: чистый долг X5 снизился за 9 месяцев почти на 100 млрд руб.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на расписки ритейлера в долгосрочной перспективе, хотя в моменте бумаги выглядят несколько перегретыми после того, как они отскочили почти на 60% со своих сентябрьских локальных минимумов", - резюмирует стратег инвесткомпании.

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