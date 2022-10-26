Значимые поводы для ослабления рубля появятся ближе к концу 2022г - BCS Express

Значимые поводы для ослабления курса рубля по отношению к доллару США появятся лишь ближе к концу текущего года, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Ситуация на российском валютном рынке остается относительно стабильной, амплитуда колебаний невысокая, как и обороты торгов. Сейчас курс рубля находится в середине торгового диапазона, сформировавшегося еще в июле. Выраженной трендовой тенденции нет. Сверху важным препятствием выступает отметка 65 руб./$1, но в ближайшие сессии она вряд ли будет пройдена. Значимые поводы для ослабления рубля появятся лишь ближе к концу года (из-за нефтяного эмбарго ЕС)", - отмечает аналитик инвестиционной компании.

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