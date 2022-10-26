Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит движение к отметке 2200п в ближайшей перспективе - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит движение к отметке 2200 пунктов в ближайшей перспективе, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть снижаются после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. Конгрессмены США направили письмо Байдену с призывом к переговорам с Россией, который впоследствии отвергла администрация президента. Тем не менее на фондовых площадках РФ могут сохраниться оптимистичные настроения на идее реинвестирования рекордных дивидендов "Газпрома", - пишет эксперт.

Индексы Мосбиржи и РТС накануне подскочили на 2,6-3,2%, достигнув пиков со второй половины сентября и начала октября. Индикатор Мосбиржи при этом поднялся выше 2100 пунктов, что, на взгляд Кожуховой, предвещает развитие повышения как минимум в район 2200 пунктов. Индекс РТС из-за разворота рубля немногим не дотянул до психологически важной отметки 1100 пунктов.

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