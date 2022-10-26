Динамика рынка ОФЗ будет зависеть от тактики Минфина на аукционах в среду - ПСБ

Динамика рынка рублевых гособлигаций в среду будет зависеть от тактики Минфина РФ на аукционах по размещению госдолга, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

Размещение ОФЗ с фиксированным купоном в объеме более 25 млрд руб. может привести к сдвигу вверх доходности среднесрочных и длинных гособлигаций, при этом увеличение предложения флоатеров и линкеров будет позитивно для котировок классических ОФЗ, указывает эксперт.

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