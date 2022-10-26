Возможно ослабление рубля в среду до 61,8 руб./$1 - Sber CIB

Возможно ослабление рубля в среду до 61,8 руб./$1, полагают аналитики Sber CIB.

"Рубль во вторник ослаб на 0,5% против доллара - до отметки 61,6 руб./$1, и почти на 1,5% против юаня - до 8,4. В среду рубль может ослабеть до 61,8 руб./$1, но вряд ли более существенно, так как в четверг экспортёрам предстоят налоговые платежи ещё примерно на 0,7 трлн руб.", - пишут эксперты инвестбанка.

Котировки Brent в среду утром отступили до уровней ниже $91 за баррель, констатируют они. Согласно опубликованным накануне данным Американского института нефти, за прошедшую неделю запасы нефти в США выросли на 4,5 млн баррелей, тогда как ожидался прирост всего на 200 тыс. баррелей. При этом запасы бензина за неделю упали на 2,3 млн баррелей, хотя прогнозировалось снижение лишь на 1,2 млн баррелей. "Это говорит об устойчивом спросе на топливо, - подчеркивают аналитики. - В течение дня торги Brent будут проходить в диапазоне $90-93 за баррель".

Доходности российских гособлигаций во вторник выросли на 2-9 б. п. после сообщения о том, что в среду Минфин предложит сразу три выпуска ОФЗ в пределах доступных остатков. По мнению экспертов, самым успешным, как и на прошлой неделе, должен быть аукцион по размещению ОФЗ с плавающим купоном. У бумаг с фиксированным купоном доходность может снова немного вырасти.

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