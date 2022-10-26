Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в США и России:

- Данные по продажам новых домов и запасам в розничной торговле в США за сентябрь;

- Промышленное производство в России за сентябрь;

- Недельный отчет Управления энергетической информации США по запасам углеводородов в хранилищах.

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