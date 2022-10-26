Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 26 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также сохраняющейся геополитической напряженности вокруг Украины, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы во вторник поднялись по итогам третьей сессии подряд, при этом значение Dow Jones Industrial Average достигло максимума за последние шесть недель. Позитивными факторами для рынка стали хорошие корпоративные отчеты, а также снижение доходности гособлигаций. Трейдеры стали ожидать от Федеральной резервной системы менее агрессивных шагов на последнем заседании этого года. Как показывают фьючерсы на размер базовой ставки ФРС, теперь вероятность ее повышения в декабре на 0,5 процентного пункта оценивается в 52%, в то время как возможность подъема на 0,75 процентного пункта опустилась до 46%. В понедельник ситуация была противоположной: на увеличение ставки на половину пункта ставили 43% трейдеров, на 0,75 процентного пункта - 55%, свидетельствуют данные CME FedWatch.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в среду, следуя за динамикой американского фондового рынка. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 мск вырос на 1,06%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,45%. Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось по итогам торгов на 0,63%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 мск прибавил 0,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,2%.

Вместе с тем фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается в среду утром на 0,87%, что говорит о наметившемся ухудшении настроений глобальных инвесторов на мировых рынках.

Цены на нефть также падают после умеренного подъема накануне, вызванного опасениями по поводу предложения топлива на мировом рынке и ослаблением доллара. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $92,78 за баррель, что на 0,79% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 0,3%, до $93,52 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $84,81 за баррель, что на 0,6% ниже закрытия 25 октября. Днем ранее контракт вырос в цене на 0,9%, до $85,32 за баррель.

Нефтяной рынок во вторник позитивно отреагировал на заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана о том, что недостаток стратегических запасов сырья и свободных добычных мощностей может стать болезненным для рынка в ближайшие месяцы.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил в ночь со вторника на среду о том, что запасы в США на прошлой неделе выросли на 4,5 млн баррелей. Эксперты в среднем рассчитывали на более умеренный рост, в районе 200 тыс. баррелей. Официальные данные Управления энергетической информации Минэнерго США будут обнародованы в среду в 17:30 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет укажет на увеличение запасов нефти на 1,03 млн баррелей и снижение резервов бензина на 0,8 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 6,2 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,5 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 октября вырос всего на 0,04% и составил 108,95 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 811,39 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П10" (+0,42%), "ГТЛК-001Р-08" (+0,29%) и "Башнефть-07" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-17" (-0,3%), "Северсталь БО-06" (-0,21%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) установило ставку 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии БО-001Р-05 объемом 10 млрд рублей на уровне 9,95% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 10,33% годовых. Предусмотрено 12 квартальных купонов. Ставки 2-12-го купонов определены равными ставке 1-го купона. Техразмещение запланировано на 27 октября.

ООО "Новые технологии" (Татарстан) 2 ноября с 11:00 до 15:00 планирует провести сбор заявок на дебютные 5-летние облигации серии БО-01 с офертой через 3 года объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 14% годовых, что соответствует доходности не выше 14,49% годовых.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) установила ставку 25-26-го купонов бондов 1-й серии на уровне 12,5% годовых. Компания разместила10-летний выпуск облигаций объемом 1,5 млрд руб. в ноябре 2016 года.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 46-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 13,75% годовых. Размещение 10-летнего выпуска номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14% годовых. Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 20 апреля 2018 года. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 7-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-36-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.