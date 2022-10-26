Индекс Мосбиржи откроет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 2110-2150п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду, скорее всего, с умеренным отклонением не более 1% - в диапазоне 2110-2150 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Однако внутри дня локальный рынок акций способен демонстрировать довольно сильные разнонаправленные колебания, предупреждает эксперт в комментарии.

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