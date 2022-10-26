"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Invesco Water Resources ETF с прогнозной стоимостью $56,4 за штуку на октябрь 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Сокращение существующих запасов водных ресурсов и дефицит пресной воды становятся серьезными глобальными проблемами. В состав Invesco Water Resources ETF входят компании различных секторов экономики, которые оказывают услуги и предоставляют технологии для решения проблем с неэффективным использованием ресурса по всей цепочке: мониторинг, контроль качества, очистка воды; модернизация водной инфраструктуры; оптимизация сети водораспределения. По нашим оценкам, на текущем ценовом уровне акции ETF выглядят привлекательными для инвестиций", - указывает эксперт Наталия Пырьева.

Invesco Water Resources ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NASDAQ OMX US Water Index, который включает в себя компании, производящие продукцию для сохранения и очистки воды в частных домах, а также на производственных объектах.

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