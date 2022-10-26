Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Nucor до $150

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Nucor Corp. до $150 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Результаты Nucor за третий квартал оказались неоднозначными. При этом бизнес Nucor характеризуется высокой устойчивостью, компания выполняет взятые на себя обязательства по возврату капитала акционерам. Также совет директоров предложил перечислить в виде дивиденда $0,50 на бумагу, предстоящие квартальные выплаты станут 198-ми подряд. Менеджмент дал умеренный прогноз на четвертый квартал, рассчитывая при этом, что выручка и прибыль за 2022 год будут максимальными за всю историю компании, - отмечает аналитик Виталий Кононов. - Конъюнктура в секторе постепенно ухудшается под влиянием общей неопределенности в экономике. Этот фактор и высокая инфляция, по словам гендиректора Nucor, продолжают оказывать давление на множество секторов экономики США, но собственные средне- и долгосрочные перспективы и фундаментальные показатели отрасли руководство оценивает как благоприятные. Мы считаем акции эмитента справедливо оцененными рынком, поэтому потенциал их роста ограничен".

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