Dow Jones достиг максимума за 6 недель

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран АТР повышаются в среду. Цены на нефть снижаются утром в среду.

Американские фондовые индексы во вторник поднялись по итогам третьей сессии подряд, при этом значение Dow Jones Industrial Average достигло максимума за последние шесть недель.

Позитивными факторами для рынка стали хорошие корпоративные отчеты, а также снижение доходности гособлигаций, сообщает MarketWatch.

"Мы видим, что впервые за долгое время доходность госбумаг опускается, поэтому акции пошли вверх", - заявил главный рыночный аналитик B.Reily Wealth Арт Хоган.

Трейдеры стали ожидать от Федеральной резервной системы менее агрессивных шагов на последнем заседании этого года.

Как показывают фьючерсы на размер базовой ставки ФРС, теперь вероятность ее повышения в декабре на 0,5 процентного пункта оценивается в 52%, в то время как возможность подъема на 0,75 п.п. опустилась до 46%. В понедельник ситуация была противоположной: на увеличение ставки на половину пункта ставили 43% трейдеров, на 0,75 п.п. - 55%, свидетельствуют данные CME FedWatch.

Coca-Cola Co. (SPB: KO) увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 14% и повысила прогноз на весь текущий год. Цена акций крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков выросла за день на 2,4%.

Бумаги Halliburton Co. (SPB: HAL) подорожали на 1,2%. Нефтесервисная компания увеличила чистую прибыль в прошедшем квартале в 2,3 раза, выручку - в 1,4 раза, причем оба показателя превзошли прогнозы.

Стоимость акций General Motors (SPB: GM) подскочила на 3,6%. Крупнейший американский автопроизводитель нарастил выручку в июле-сентябре на 56%, до рекорда.

Котировки акций 3M Co. (SPB: MMM) выросли на 0,1%. Компания, выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, увеличила чистую прибыль в третьем квартале в 2,7 раза. При этом прибыль без учета разовых факторов оказалась выше консенсус-прогноза.

Капитализация Intuitive Surgical (SPB: ISRG) взлетела на 8% после того, как компания объявила о программе buyback на сумму $1 млрд.

Цена бумаг JetBlue Airways Corp. во вторник упала на 2,9%. Авиакомпания в минувшем квартале сократила чистую прибыль в 2,3 раза, скорректированный показатель оказался ниже прогнозов.

Raytheon Technologies (SPB: RTX) в июле-сентябре сократила чистую прибыль на 1%, скорректированный показатель оказался выше прогноза, однако выручка не оправдала ожиданий экспертов. Бумаги поставщика решений для аэрокосмического сектора и оборонной промышленности подешевели на 1,5%.

General Electric Co. (SPB: GE) в июле-сентябре получила скорректированную прибыль хуже ожиданий экспертов, выручку - лучше. Стоимость компании снизилась на 0,5%.

Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service (SPB: UPS) в третьем квартале зафиксировала выручку ниже прогноза, хотя скорректированная прибыль и ее прогноз на весь 2022 год оказались более оптимистичными, чем предполагалось. Акции UPS подешевели на 0,3%.

Значение Dow Jones Industrial Average во вторник увеличилось на 337,12 пункта (1,07%) - до 31836,74 пункта.

Standard & Poor''s 500 за день поднялся на 61,77 пункта (1,63%), составив 3859,11 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии вырос на 246,5 пункта (2,25%), завершив день на отметке 11199,12 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов в среду, следуя за динамикой американского фондового рынка.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 мск вырос на 1,06%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,45%.

Лидерами роста котировок на Гонконгской фондовой бирже выступают акции Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology Ltd., оказывающей услуги по сбору и использованию медицинских данных (+7,6%), и биофармацевтических CSPC Pharmaceutical Group Ltd. (+6,3%) и Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+5,7%).

Бумаги ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) подорожали на 0,3%, тогда как акции Alibaba Group потеряли в цене 1,3%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:27 мск увеличилось на 0,9%.

Наиболее существенно повышаются котировки акций химической компании Denka Co. Ltd. (+6,1%), M3 Inc., предоставляющей медуслуги (+4,7%), и страховщика T&D Holdings Inc. (+4,1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 мск прибавил 0,7%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. растут на 3%, стоимость автопроизводителя Kia Corp. уменьшается на 0,8%.

Акции другого южнокорейского чип-мейкера, SK Hynix Inc., дорожают на 1,4%, хотя компания сообщила, что планирует сократить инвестиции в 2023 году более чем наполовину на фоне резкого снижения чистой прибыли в третьем квартале из-за слабого спроса на полупроводники.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,2%.

Темпы роста потребительских цен в Австралии ускорились, спровоцировав опасения, что Резервному банку Австралии придется повысить процентные ставки сильнее, чем прогнозировалось ранее, пишет MarketWatch.

Потребительские цены в сентябре увеличились на 7,3% по сравнению с ростом на пересмотренные 6,9% месяцем ранее. Это самый высокий показатель инфляции, как минимум, с сентября 2018 года, пишет Trading Economics.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,1% и 0,6% соответственно.

Цены на нефть снижаются утром в среду после умеренного подъема накануне, вызванного опасениями по поводу предложения топлива на мировом рынке и ослаблением доллара.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск составляет $92,79 за баррель, что на $0,73 (0,78%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,26 (0,3%), до $93,52 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $84,84 за баррель, что на $0,48 (0,56%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Днём ранее контракт вырос в цене на $0,74 (0,9%), до $85,32 за баррель.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), накануне потерял около 1%, что поддержало нефтяные котировки.

Кроме того, рынок во вторник отреагировал на заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана о том, что недостаток стратегических запасов сырья и свободных добычных мощностей может стать болезненным для рынка в ближайшие месяцы.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил в ночь со вторника на среду о том, что запасы в США на прошлой неделе выросли на 4,5 млн баррелей. Эксперты в среднем рассчитывали на более умеренный рост, в районе 200 тыс. баррелей.

Официальные данные Управления энергетической информации Минэнерго США будут обнародованы в среду в 17:30 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет укажет на увеличение запасов нефти на 1,03 млн баррелей и снижение резервов бензина на 0,8 млн баррелей.