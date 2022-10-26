Рубль умеренно снижается относительно доллара и юаня на старте торгов на фоне дешевеющей нефти и окончания пика налоговых выплат

Москва. 26 октября. Доллар США умеренно растет, юань практически стабилен на "Московской бирже" на старте торгов в среду утром, рубль несколько снизился относительно валют из-за окончания пика налоговых выплат октября, а также снижающихся нефтяных котировок.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 61,9 руб./$1 (+41,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 56,74 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на "Московской бирже" на 3,4 коп. - до 8,441 рубля.

Для первых двух минут после открытия торгов были характерны широкие спреды между котировками на покупку и продажу доллара США. Уже по итогам третьей минуты стоимость доллара несколько снизилась, составив 61,74 руб., что только на 25 коп. ниже уровня предыдущего закрытия. В последующие минуты курс доллара США составлял около 61,7 руб./$.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в среду утром рубль снижался из-за дешевеющей нефти, а также на фоне завершения пика налоговых платежей месяца. Так, во вторник в бюджет должны были быть перечислены НДС, НДПИ и акцизы, до конца недели ожидается выплата налога на прибыль. Кроме того, участники внутреннего валютного рынка находятся в ожидании пятничного заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По его итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $92,96 за баррель, что на 0,6% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $84,03 за баррель, что на 0,33% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Мировые рынки капитала в основном росли, однако они не оказывают сильного давления на нацвалюту.

Американские фондовые индексы во вторник поднялись по итогам третьей сессии подряд, при этом значение Dow Jones Industrial Average достигло максимума за последние шесть недель. Позитивными факторами для рынка стали хорошие корпоративные отчеты, а также снижение доходности гособлигаций.

Трейдеры стали ожидать от Федеральной резервной системы менее агрессивных шагов на последнем заседании этого года. Как показывают фьючерсы на размер базовой ставки ФРС, теперь вероятность ее повышения в декабре на 0,5 процентного пункта оценивается в 52%, в то время как возможность подъема на 0,75 п.п. опустилась до 46%. В понедельник ситуация была противоположной: на увеличение ставки на половину пункта ставили 43% трейдеров, на 0,75 п.п. - 55%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду растут: японский Nikkei 225 поднимается на 1,07%, гонконгский Hang Seng - на 2,42%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский CSI 300 - на 1,63%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,11%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,9%.