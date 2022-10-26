Вероятно продолжение роста рынка акций РФ на текущей неделе - BCS Express

Вероятно продолжение роста на российском рынок акций на текущей неделе, следующие цели индекса Мосбиржи - 2200-2250 пунктов, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Российский рынок акций во вторник показал уверенный рост на протяжении всей торговой сессии. По индексу Мосбиржи произошел ожидаемый пробойный импульс. Котировки прошли область 2050-2070 пунктов, после чего следующие цели сдвинулись в район 2200-2250 пунктов. До этого диапазона еще 2,5%. Общая техническая картина позитивная, располагает к подъему. В качестве локальной поддержки снизу теперь выступает уровень 2080 пунктов, - пишет аналитик инвесткомпании. - Сейчас на нашем рынке начался период, кода все уверенно ждут роста рынка на дивидендных притоках и никто не хочет продавать. Раньше такая ситуация корректировалась оттоками крупных нерезидентов, фиксирующих длинные позиции. Сейчас же доля частных инвесторов в обороте рекордно высокая (77%), а значит, тенденциозность движений выше. Поэтому на текущей неделе рост может быть еще продолжен, а локальные просадки, скорее всего, будут выкупаться. Удержание длинных позиций по рынку акций спекулятивно выглядит оправданным. "Шорт" против тренда сейчас сопряжен с повышенными рисками".

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