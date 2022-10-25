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25 октября 2022 года 19:45

Рубль завершил торги вторника ослаблением к доллару и евро на фоне окончания пика налоговых выплат октября

Москва. 25 октября. Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов вторника, рубль упал к бивалютной корзине на фоне завершения пика налогового периода октября.

Курс доллара США составил 61,49 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 30,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,48 руб./EUR1, подорожав на 88 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 56,24 копейки - до 61,48 рубля. Курс китайского юаня вырос по итогам дня на 7,5 копейки - до 8,41 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к доллару и евро по итогам торгов вторника на фоне завершения пика налоговых платежей месяца. Сегодня в бюджет должны были быть перечислены НДС, НДПИ и акцизы, до конца недели - налог на прибыль. Заметная разница в динамике евро и доллара обусловлена падением американской валюты на глобальном рынке к большинству мировых валют, в том числе к евро, на фоне снижения ожиданий резкого ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Участники рынков стали ожидать от Федеральной резервной системы (ФРС) США менее агрессивных шагов на последнем заседании этого года. Как показывают фьючерсы на размер базовой ставки, теперь вероятность ее повышения в декабре на 0,5 процентного пункта (п.п.) оценивается в 52%, в то время как возможность подъема на 0,75 п.п. опустилась до 46%.

В понедельник ситуация была противоположной: на увеличение ставки на половину пункта ставили 43% трейдеров, на 0,75 п.п. - 55%, свидетельствуют данные CME FedWatch.

Как сообщалось, Федрезерв на сентябрьском заседании повысил процентную ставку на 0,75 п.п. - до 3-3,25% годовых. Таким образом, американский ЦБ поднял базовую ставку на эту величину по итогам третьего заседания подряд. Теперь она находится на максимальном уровне с финансового кризиса 2008 года.

В начале ноября состоится очередная встреча руководства. Большинство экспертов ожидают, что стоимость кредитования вновь будет повышена на 0,75 п.п.

При этом участники внутреннего валютного находятся в ожидании пятничного заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По его итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Инфляционные ожидания населения РФ в октябре продолжили расти, увеличились до 12,8% с 12,5% в сентябре, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин на прошлой неделе заявил, что регулятор при принятии решения по ставке 28 октября учтет динамику инфляции, инфляционных ожиданий и рост ставок на рынке.

Банк России беспокоит сохранение инфляционных ожиданий населения на повышенном уровне, несмотря на снижение инфляции, заявила в середине сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В сентябре инфляционные ожидания населения выросли до 12,5% с 12% в августе, вернувшись на апрельский уровень.

Годовая инфляция в РФ на 17 октября, как следует из данных Росстата, замедлилась до 13,10% с 13,36% на 10 октября, 13,68% на конец сентября, 14,30% на конец августа и 15,10% на конец июля.

Цены на нефть демонстрируют небольшую смешанную динамику в ходе волатильных торгов во вторник после снижения, поддерживаемые резким ослаблением доллара.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК во вторник составляет $93,25 за баррель, что на 0,01% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,46%, до $84,97 за баррель.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 1% после первоначального роста.

Недостаток стратегических запасов нефти и свободных добычных мощностей может стать болезненным для рынка в ближайшие месяцы, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе конференции Future Investment Initiative, комментируя решение ОПЕК+ снизить квоты на добычу.

Он напомнил, что мир уже проходил такую ситуацию, и не однажды, приведя в пример 2008 год, когда спрос на нефть начал увеличиваться, а "мы производили и производили, а цены росли и росли".

Трейдеры оценивают как сигналы ослабления глобального экономического роста, так и перспективы снижения предложения топлива на мировом рынке. В частности, инвесторы ждут деталей продвигаемого США плана введения ценового потолка для российской нефти, пишет агентство Bloomberg.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев, значительную часть вторника рубль не показывал ярко выраженной динамики. "К умеренному ослаблению рубля располагают снижающиеся объемы продажи валюты экспортерами в связи с прохождением пика налогового периода. Слабое давление на рубль оказывали и снижавшиеся на мировом рынке цены на нефть, которые, впрочем, к вечеру вернулись к росту. В целом ослабление рубля в среду вряд ли резко ускорится - принципиально важных негативных новостей пока нет, а компаниям в текущем налоговом периоде еще предстоит уплатить налог на прибыль. На этом фоне курс пары "доллар-рубль" в среду, вероятно, будет находиться в диапазоне 60,90-62,15 руб./$1", - говорит Григорьев.

"Значительную часть дня рубль слабел относительно доллара, но укреплялся к евро и юаню. Продолжает работать фактор налогового периода. Во вторник экспортеры уплачивают НДС, НДПИ и акцизы. На пятницу приходится последний день налогового периода. Однако уже вечером можно предположить снижение поддержки рубля после прохождения пика платежей", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"...Рубль пока далек от устойчивого тренда на ослабление, поскольку экспортная выручка остается на относительно высоком уровне, а импорт пока далек от значений, способных перевесить рыночный баланс в сторону стабильного превышения валютного спроса над предложением. К тому же сохраняется неопределенность с началом покупок валюты в рамках нового бюджетного правила", - полагает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 октября на 16,97 копейки, до 61,3326 руб./$1, и увеличил курс евро на 30,73 копейки, до 60,4648 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос во вторник на 14,35 копейки по отношению к понедельнику и составил 61,3298 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 15,06 копейки и составил 61,3493 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 249,139 млн, из которых $933,572 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 315,567 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 41,26 копейки, до 60,551 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" повысился на 29,38 копейки, до 60,5403 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 014,028 млн, из которых EUR357,94 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR656,088 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 25 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,07 трлн рублей (при лимите 1,07 трлн рублей и спросе 1 трлн 381,8 млрд рублей) в среднем по ставке 7,12% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 18 октября, банки разместили 730 млрд рублей (при лимите 730 млрд рублей и спросе 1 трлн 560,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,09% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,98% и 8,04% годовых, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев - на уровнях 8,18%, 8,3% и 8,35% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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