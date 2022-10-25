Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Freeport-McMoRan до $42

Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Freeport-McMoRan Inc. до $42 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Виталия Кононова.

"Мы позитивно оцениваем перспективы меди как сырьевого товара, поскольку спрос на нее может удвоиться через 15 лет ввиду глобального движения к декарбонизации. Кроме того, текущие цены на медь являются экономически неэффективными для разработки новых месторождений, что, как ожидается, приведет к увеличению дефицита предложения в будущем", - пишет эксперт.

Исторически сложилось, что стоимость меди коррелирует с различными производственными затратами, включая энергию и другие расходные материалы, подчеркивает Кононов. Однако в течение 2022г цены на ряд расходных материалов, связанных с сырьевыми товарами, выросли, в то время как медь подешевела. Возвращение к исторической долгосрочной корреляции, а также улучшение ситуации на рынках труда и в цепочках поставок, по мнению аналитика, позволят эмитенту оптимизировать затраты и повысить операционную эффективность.

"Мы понижаем целевую цену бумаги FCX до $42, сохраняя рекомендацию "покупать". Сильными сторонами компании выступают диверсифицированный портфель операций, эффективная структура затрат, а также долгосрочные запасы на рудниках вкупе с сильными балансом и ликвидностью", - резюмирует Кононов.

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