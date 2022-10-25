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25 октября 2022 года 18:05
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Halliburton
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Halliburton Co. с прогнозной ценой на уровне $45 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании. "На наш взгляд, отчетность Halliburton умеренно позитивна для акций компании. Положительная динамика выручки и операционной прибыли отражает восстановление нефтесервисного рынка. При этом пока что эмитент находится только в середине цикла снижения долговой нагрузки, что ограничивает возможности по выплатам акционерам и позитив от роста финансовых результатов", - отмечает аналитик Сергей Кауфман в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-HALLIBURTON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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