"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Halliburton Co. с прогнозной ценой на уровне $45 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

"На наш взгляд, отчетность Halliburton умеренно позитивна для акций компании. Положительная динамика выручки и операционной прибыли отражает восстановление нефтесервисного рынка. При этом пока что эмитент находится только в середине цикла снижения долговой нагрузки, что ограничивает возможности по выплатам акционерам и позитив от роста финансовых результатов", - отмечает аналитик Сергей Кауфман в комментарии.

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