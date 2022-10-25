Вероятен рост цены акций Coca-Cola примерно на 6% в ближайшее время - BCS Express

Сильный отчет Coca-Cola Co. за третий квартал 2022 финансового года задает импульс на отскок котировок акций эмитента примерно на 6% от текущего уровня, считает эксперт BCS Express Евгений Калянов.

"Защитные акции Coca-Cola выглядят сильнее рынка. Компания является ярким представителем защитного потребительского сектора, производящим товары базового потребления. Ее показатели отчетности за третий квартал, превзошедшие прогнозы, в совокупности с сильными результатами конкурента PepsiCo Inc., также превысившем прогнозы по доходам, указывают на уверенное положение их индустрии. Бумаги производителя напитков, оттолкнувшись от поддержки перешли к активному росту. От котировок акций эмитента стоит ожидать продолжения отскока до уровня сопротивления в диапазоне $62,5-63 за штуку (потенциал роста составляет порядка 6%)", - пишет аналитик в обзоре.

Целевая цена на горизонте 12 месяцев по акциям Coca-Cola составляет $73 за штуку, указывает Калянов.

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