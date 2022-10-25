Рубль днем слабо меняется к бивалютной корзине в отсутствие значимых поводов к более заметному движению

Москва. 25 октября. Доллар США немного подрастает, евро, напротив, слегка дешевеет на "Московской бирже" во вторник днем, рубль почти не меняется к бивалютной корзине в отсутствие значимых поводов к более заметному движению.

Курс доллара США составил 61,35 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,51 руб./EUR1, подешевев на 9 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5 копеек - до 60,97 рубля. Курс китайского юаня опустился к середине дня на 1,3 копейки - до 8,32 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро в ходе дневных торгов при отсутствии значимых поводов к более заметному движению. Во вторник завершается пик налоговых платежей месяца, кроме того, участники рынка снижают активность в ожидании пятничного заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По его итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов во вторник, давление на рынок оказывают опасения по поводу рецессии в мировой экономике и слабого спроса на нефть, особенно в Китае, пишет Trading Economics. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник составляет $92,12 за баррель, что на 1,22% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,19%, до $83,57 за баррель.

Опубликованные накануне статданные из Китая, являющегося крупнейшим мировым импортером нефти, были неоднозначными. Рост ВВП страны в третьем квартале превысил прогнозы, в то время как сентябрьское повышение розничных продаж было минимальным за 4 месяца, а увеличение импорта не оправдало ожиданий экспертов.

Кроме того, сообщения о введении карантинных ограничений в крупном китайском городе Гуанчжоу ослабили аппетит к риску на мировых рынках, включая нефтяной.

Трейдеры оценивают как сигналы ослабления глобального экономического роста, так и перспективы снижения предложения топлива на мировом рынке. В частности, инвесторы ждут деталей продвигаемого США плана введения ценового потолка для российской нефти, пишет агентство Bloomberg.

"В понедельник укрепление рубля поддерживала продажа валютной выручки экспортерами перед уплатой основных налогов во вторник. (. . .) Сегодня курс пары "доллар-рубль" еще может опуститься к 61 руб./$1, но к концу дня рубль, вероятно, ослабнет после того, как будет пройден пик текущего налогового периода", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"С сегодняшнего дня фактор налогового периода перестанет оказывать рублю значимую поддержку. Внешний фон сохраняется неоднозначным, внутренний - также. Без яркой идеи рублевые пары будут консолидироваться в пределах боковых диапазонов", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"С одной стороны, давление на национальную валюту оказывает локальное снижение на нефтяном рынке, с другой стороны, окончание налогового периода. Тем не менее, поводов для сильного ослабления рубля нет. В ближайшей перспективе он будет стабильным. Ориентировочный диапазон торгов по отношению к доллару 60-62 руб. Не исключено, что волатильность в конце торговой недели на российском валютном рынке будет более повышенной. Банк России примет решение по ключевой процентной ставке в пятницу", - говорит руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,98% и 8,04% годовых, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев - на уровнях 8,18%, 8,3% и 8,35% годовых соответственно.