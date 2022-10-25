Вероятно продолжение давления на акции Las Vegas Sands и Starbucks во вторник - Инвестбанк Синара

Вероятно продолжение давления на акции Las Vegas Sands и Starbucks Corp. на торгах во вторник, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Котировки акций Las Vegas Sands упали на 10%, поскольку инвесторы опасаются продолжения жесткой политики Си Цзиньпина и сохранения строгих ограничений для достижения нулевого уровня заболеваемости COVID-19. Напомним, что большая часть выручки Las Vegas Sands приходится на Макао и бизнес сильно зависит от антиковидных ограничений. Мы считаем, что давление на бумаги казино продолжится, - отмечают эксперты в комментарии. - Цена бумаг Starbucks упала в понедельник в стоимости на 5,5% по той же причине (около 18% кафе компании находятся в Китае, в 2021 году 13% выручки эмитент получил в КНР). Мы полагаем, что перечисленные выше риски продолжат негативно влиять и на котировки акций Starbucks".

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