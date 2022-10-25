"Финам" снизил рейтинг акций Valero Energy до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Valero Energy с "покупать" до "держать" преимущественно в связи с достижением прогнозной стоимости на уровне $129,8 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"С момента повышения рейтинга по акциям Valero Energy до "покупать" (27 июля) котировки выросли на 18,1% и достигли нашей целевой цены. За счет сочетания сокращения нефтеперерабатывающих мощностей, нормализации спроса и эмбарго на российскую нефть запасы нефтепродуктов в США ушли существенно ниже 5-летнего диапазона, что привело к росту маржи нефтепереработки до аномально высокого уровня и поддержало акции всего сектора. При этом после недавней волны роста мы полагаем, что акции эмитента оценены справедливо и локально сложился удачный момент для фиксации прибыли", - пишет эксперт Сергей Кауфман.

Valero Energy - крупная американская компания, оперирующая в сегменте нефтепереработки. Кроме того, деятельность Valero охватывает производство этанола, транспортировку нефтепродуктов, розничную реализацию и производство "зеленого" дизельного топлива.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.