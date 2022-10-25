S&P 500 проведет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 3750-3830п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3750-3830 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов.

"S&P 500 продолжает тестировать верхнюю границу нисходящего канала на уровне 3750 пунктов и пытается закрепиться выше. Индикатор RSI находится вблизи нейтральных отметок, MACD сигнализирует о сохранении восходящего импульса. В случае закрепления котировок выше текущего сопротивления на уровне 3800 пунктов следующее индекс, скорее всего, встретит на отметке 3920 пунктов. В случае неудачи поддержку S&P 500 может найти на уровне 3600 пунктов", - указывает эксперт инвестиционной компании в комментарии.

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