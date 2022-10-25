"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 5730 руб

"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 5730 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29%, стоп-приказ: 4045 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что вся краткосрочная инвестиционная история "ЛУКОЙЛа" строится вокруг возвращения к выплате дивидендов. Действующая дивидендная политика компании предполагает выплату 100% скорректированного свободного денежного потока.

"Учитывая отсутствие у компании чистого долга и существенных проблем со сбытом в 2022г, фундаментальных препятствий к выплате нет. По нашим оценкам, сумма невыплаченного финального дивиденда за 2021г и прогнозного за 2022г составляет 1312 руб. на акцию, что соответствует 29,5% доходности: впечатляющее значение даже с учетом вероятного снижения размера выплат в будущем", - пишут аналитики.

"С технической точки зрения бумага пробила уровни сопротивления и начинает формировать среднесрочный восходящий тренд. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 4045 руб. риск на портфель составит 0,9%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,3", - отмечается в комментарии.

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