"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Target с целью $196

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Target Corp. с целью $196 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,12%, стоп-приказ: $144, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует отчетность за III квартал 2022г 16 ноября. Аналитики полагают, что стратегия резкого сокращения запасов и переориентация на новые потребительские предпочтения завершены. Следовательно, прибыль на акцию в III квартале может быть существенно выше предыдущего - $2,16 против $0,39.

"С точки зрения технического анализа пробой 50-дневной скользящей средней говорит о повторной попытке развить восходящую тенденцию. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $144 риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,92", - указывают эксперты "Финама".

Target Corporation - один из крупнейших ритейлеров в США, владеет сетью из более 1850 розничных магазинов.

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