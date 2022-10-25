"Финам" присвоил рейтинг "хуже рынка" акциям Мечела

"Финам" присвоил рейтинг "хуже рынка" обыкновенным и привилегированным акциям "Мечела", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева.

"Акции "Мечела" рассматриваются инвесторами как способ инвестировать в угольные активы, чтобы заработать на росте мировых цен на уголь. Однако, по нашей оценке, доля энергетического угля в продажах компании уступает доле сортового проката, цены на который сейчас находятся под давлением. Главной проблемой компании остается чрезвычайно высокий уровень долга, у основной части которого после реструктуризации срок погашения "до востребования". На наш взгляд, акции "Мечела" имеют неприемлемо большие риски для портфельных инвесторов. Высокая волатильность акций на бирже позволяет рассматривать их только в качестве инструмента для краткосрочных операций", - пишет эксперт.

ПАО "Мечел" - одна из ведущих горно-металлургических компаний в России.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.