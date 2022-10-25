Замедление роста выручки РусАгро в 3К22 носит временный характер - Альфа-банк

Замедление роста выручки "РусАгро" в 3К22 носит временный характер на фоне сильного сезонного предложения продукции АПК на рынке, считает аналитик Альфа-банка Анна Курбатова.

Компания "РусАгро", по оценке эксперта, продемонстрировала значительное замедление темпов роста выручки (до внутригрупповых элиминаций) в 3К22 - до 2% г/г с 17-27% г/г в предыдущие три квартала. Прирост выручки составил всего 0,9 млрд руб. по сравнению с 10-16 млрд руб. ранее.

"Мы обращаем внимание на сокращение общего объема продаж продукции (без учета продаж сахарной свеклы) на 4-8% кв/кв и г/г, что очевидно стало результатом консервативного подхода к продажам в период высокого сезона на сельхоз. рынках. Наши верхне-уровневые оценки также указывают на некоторое снижение средних цен реализации по сравнению с 2К22 (при этом выше на ~10% г/г). Другими словами, на наш взгляд, квартальные операционные данные свидетельствуют об увеличении компанией запасов готовой продукции в период сезонно высокого предложения на рынках. Объемы продаж, скорее всего, восстановятся в последующие кварталы", - отмечает Курбатова.

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