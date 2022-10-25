Вероятны попытки цены нефти закрепиться на уровне $92-93/барр. во вторник - ПСБ

Вероятны попытки цены нефти закрепиться на уровне $92-93/барр. во вторник, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Сейчас большая активность наблюдается в январском контракте на Brent, который торгуется чуть выше $91/барр., - констатирует аналитик банка. - Декабрьский экспирируется в конце месяца и торгуется на $2/барр. дороже. Но в целом нефть обосновалась в диапазоне $90-95/барр. без попыток пока выйти из него в ту или иную сторону. Ситуация бэквордации на длинном горизонте, скорее, указывает на то, что цены должны подрастать, дополнительно в плюс играют риски срыва поставок из России по мере приближения ввода эмбарго и непонятного механизма установления "потолка" цен на российскую нефть".

Тем не менее, потенциальный отскок, на взгляд Крыловой, сдерживают высокие ставки и риски рецессии в развитых экономиках.

"Данные по PMI в Европе и США за октябрь (предварительные) в понедельник вышли преимущественно слабыми, подтверждая риски, - отмечает эксперт. - Во вторник в фокусе статистика от Американского института нефти по запасам, в среду - традиционно от Министерства энергетики США. Мы рассчитываем на подъем Brent к $92-93/барр.".

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