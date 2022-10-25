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25 октября 2022 года 11:35

Рост рынка акций РФ утром во вторник сдерживает проседающая нефть

Москва. 25 октября. Попытки рынка акций РФ продолжить рост утром во вторник вслед за мировыми фондовыми площадками нивелируются проседающей нефтью; индексы Мосбиржи и РТС топчутся близи уровней закрытия предыдущего дня, растут бумаги металлургов во главе с "Русалом".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2066,42 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1062,84 пункта (+0,02%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,3%.

Доллар стоит 61,25 рубля (+0,06 рубля).

Подорожали акции UC Rusal (+2,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,4%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,4% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

Расписки X5 Retail (MOEX: FIVE) подросли на 0,4%, до 1603 рубля.

Чистая прибыль X5 Retail Group в III квартале 2022 года выросла на 16,7% в годовом выражении, до 15,931 млрд рублей (показатель до применения МСФО 16). EBITDA повысилась на 13,6% (до 47,526 млрд рублей), скорректированная EBITDA увеличилась на 12,1% (до 47,986 млрд рублей). Валовая прибыль выросла на 10,8% (до 155,268 млрд рублей), выручка Х5 увеличилась на 19,2% (до 647,869 млрд рублей), сообщила Х5.

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,6%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

В понедельник российские военные заявили, что у них есть информация о планах Киева организовать провокацию с применением "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Источник в ООН сообщил "Интерфаксу", что Россия запросила на 25 октября обсуждение в Совете Безопасности предполагаемой подготовки Киевом провокации с применением "грязной бомбы". По словам собеседника агентства, обсуждение пройдет в закрытом формате.

Применение Киевом так называемой "грязной бомбы" будет расцениваться Москвой как акт ядерного терроризма, говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи генсеку Организации Антониу Гутерришу.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает смешанный внешний фон, что сдерживает покупателей. Однако главной идеей для российских бумаг остается поступление дивидендных выплат, часть из которых может быть конвертирована в новые инвестиции, полагает аналитик.

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, признаки охлаждения экономики США породили надежды на то, что ФРС замедлит темпы повышения ставок. Так, деловая активность в стране снижается четвертый месяц подряд. При этом аналитики уверены, что на заседании 2 ноября ставка будет повышена сразу на 75 б.п.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС остаются ниже ближайших сопротивлений 2100 и 1100 пунктов соответственно. Рынок пытается сохранить импульс к краткосрочному повышению и обладает потенциалом роста в район указанных отметок в отсутствие санкционных новостей, при закреплении выше которых можно будет говорить о сигнале в пользу восстановления в том числе среднесрочного роста.

Во вторник министры энергетики ЕС продолжат обсуждение газового вопроса, а со стороны геополитики могут поступить сообщения, связанные с обеспечением нужд военной операции.

В Европе индексы находятся в стадии восходящей коррекции, а в Великобритании надеются на стабилизацию финансовой ситуации после назначения на пост премьер-министра Риши Сунака. Совет министров энергетики ЕС во вторник обсудит газовый вопрос. Цены на газ при этом снижаются уже не первую неделю подряд на фоне теплой погоды.

Китайский юань опустился до 15-летнего минимума против доллара на фоне опасений в отношении усиления власти Си Цзиньпина, который был переизбран на третий срок в должности генерального секретаря ЦК КПК. Нефть умеренно дешевеет, но цены Brent и WTI остаются выше уровней $90 и $85 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) в ожидании более значимых драйверов движения. В середине недели, в частности, сдвинуть котировки могут данные по запасам в США. В остальном на рынке ждут ноября и сокращения нефтедобычи ОПЕК+ на заявленные 2 млн б/с и последующего ввода эмбарго на российскую нефть в декабре. США при этом обещают выпустить на рынок еще больше нефти из стратегических резервов, что оказывает давление на цены, отмечает Кожухова.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", несмотря на оптимистичное начало недели, российским индексам сложно будет продолжить расти без весомого драйвера на фоне неуверенности в подъеме нефти и других сырьевых товаров. Таким драйвером может стать поступление на рынок дивидендов "Газпрома" в конце октября и в первые недели ноября, однако до тех пор рынок может незначительно скорректироваться. Американские индексы продолжают отскок на "медвежьем" рынке, так как инвесторы ждут, что регулятор даст сигнал рынку о скорейшем послаблении ДКП.

По мнению заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, во вторник на рынке акций РФ можно ожидать смешанной динамики "фишек". Ориентир для индекса МосБиржи - интервал 2050-2100 пунктов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,9-1,3% во главе с Dow Jones, трейдеры готовятся к большому количеству квартальных отчетов, которые будут опубликованы позднее на этой неделе (в том числе о результатах отчитаются Apple, Alphabet, Amazon.com и Microsoft).

Первые результаты сезона отчетности американских компаний за третий квартал не принесли особого утешения нервным инвесторам, пишет The Wall Street Journal.

Около 20% компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса S&P 500, уже опубликовали финансовые результаты за третий квартал, в 72% случаев прибыль превзошла консенсус-прогнозы аналитиков. Это ниже среднего пятилетнего показателя в 77%.

Тем временем почти две трети экспертов полагают, что экономика США либо уже находится в рецессии, либо имеет высокие шансы столкнуться с нею в течение следующего года, свидетельствуют данные исследования Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE).

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1%, южнокорейский Kospi просел на 0,05%, шанхайский Shanghai Composite просел всего на 0,04%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1), "плюсует" Европа (индексы DAX, CAC40 растут на 0,2-0,4%, FTSE просел на 0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне понедельника).

Власти КНР, включая Государственный комитет по развитию реформ, выпустили уведомление, в котором попросили местные органы власти сделать более благоприятными условия для въезда в Китай руководства ТНК, технического персонала, специалистов и их семей. Эта мера главным образом служит для привлечения иностранных инвестиций в страну и является сигналом ослабления жесткой политики по борьбе с коронавирусом.

На нефтяном рынке на европейских торгах цены снизились. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $92,56 за баррель (-0,8% и -0,3% в понедельник), декабрьская цена WTI - $83,88 за баррель (-0,8% и -0,6% в понедельник).

Трейдеры оценивают как сигналы ослабления глобального экономического роста, так и перспективы снижения предложения топлива на мировом рынке. В частности, инвесторы ждут деталей продвигаемого США плана введения ценового потолка для российской нефти, пишет агентство Bloomberg.

Опубликованные накануне статданные из Китая, являющегося крупнейшим мировым импортером нефти, были неоднозначными. Рост ВВП страны в третьем квартале превысил прогнозы, в то время как сентябрьское повышение розничных продаж было минимальным за 4 месяца, а увеличение импорта не оправдало ожиданий экспертов.

Кроме того, сообщения о введении карантинных ограничений в крупном китайском городе Гуанчжоу ослабили аппетит к риску на мировых рынках, включая нефтяной.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции En+ (MOEX: ENPG) (+5,1%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,9%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+3,6%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-0,9%), расписки VK (MOEX: VKCO) (-0,7%), бумаги ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-0,7%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-0,7%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-0,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,37 млрд рублей (из них 1,18 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 753,01 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 530,8 млн рублей на акции "Полюса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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