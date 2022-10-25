Акции Белуги интересны для покупки на текущих уровнях - "Солид Брокер"

Акции "Белуга Групп" интересны для покупки на текущих уровнях, считают аналитики "Солид Брокер".

"Компания показывает устойчивость бизнеса в кризис. Совсем недавно менеджмент принял новую дивидендную политику, предусматривающую минимальные выплаты в размере 50% от чистой прибыли, вместо 25% ранее. Также Белуга продала права на международный бренд "Beluga" за 4,5 млрд рублей, что заметно улучшит свободный денежный поток по итогам второго полугодия и дивидендные перспективы. Ключевая идея в "Белуге" - это рост сети "Винлаб" вкупе с улучшением маржинальности бизнеса", - пишут аналитики инвесткомпании.

Эксперты указывают на положительные факторы инвестиционной идеи:

- Двузначный рост отгрузок алкоголя в I полугодии 2022г и стабилизация рынка в III квартале.

- Открытие новых магазинов "Винлаб" согласно плану, рост розничной выручки на 55,7% за 9 мес. 2022г.

- Ожидаемое удвоение выручки к 2024г относительно 2020г.

- Белуга планирует расширить сеть супермаркетов "Винлаб" в 4 раза к 2024г (относительно 2020г).

- Возможность импортозамещения уходящих из РФ алкогольных брендов.

- Контрциклический характер бизнеса.

- Российская юрисдикция компании.

- Компания выплачивает дивиденды даже несмотря на кризис.

Отмечают аналитики и возможные риски:

- Потенциальное падение отгрузок импортных брендов.

- Потенциальное негативное изменение законодательства.

- Насыщение высокомаржинального рынка Москвы и Санкт-Петербурга.

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