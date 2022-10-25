Нефтяные фьючерсы могут завершить торги вторника на отметке выше $93,5/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Нефтяные фьючерсы могут завершить торги вторника на отметке выше $93,5 за баррель Brent, если недельные данные по запасам нефти в США покажут их дальнейшее снижение, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Нефтяные цены по итогам понедельника опустились лишь на 0,26%, до $93,26/барр., - напоминают эксперты банка. - Давление на котировки оказывал укреплявшийся доллар, но к концу дня он вернулся на уровни открытия, что поддержало восстановление нефтяных цен. Умеренное давление на нефтяные цены, впрочем, оказывают опубликованные 24 октября индексы деловой активности, повысившие риски рецессии в развитых странах. На этом фоне во вторник фьючерсы Brent снижаются на 0,12% и торгуются около $93,15/барр. Сегодняшний день для нефтяного рынка отметится лишь публикацией традиционных недельных данных по запасам от Американского института нефти (API). Если запасы нефти в США продолжат снижаться, фьючерсы Brent могут закончить вторник выше $93,50/барр.".

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