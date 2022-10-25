Доходности ОФЗ могут подрасти по итогам вторника - Sber CIB

Доходности ОФЗ могут вырасти на несколько базисных пунктов по итогам вторника, полагают аналитики Sber CIB.

"Рынок ОФЗ во вторник будет ждать объявления условий очередных аукционов. Возможно, что с учётом относительного успеха аукционов прошлой недели Минфин вновь установит объём предложения на уровне 50 млрд руб. Вероятно, некоторые инвесторы решат уменьшить свои позиции в выпусках с фиксированным купоном, чтобы поучаствовать в аукционах Минфина и получить премию. Из-за этого доходности могут вырасти на несколько базисных пунктов по итогам дня", - говорится в комментарии.

Рубль в понедельник стабильно держался на уровнях 61 руб./$1 и 8,3 за юань. По-видимому, экспортёры заранее продали валюту в преддверии основных налоговых и дивидендных выплат, которые предстоят во вторник, полагают эксперты Sber CIB. Они считают, что во вторник курс рубля будет стабилен. К концу недели, когда ожидаются дополнительные выплаты, рубль может укрепиться ниже 60 руб./$1.

Нефть Brent в понедельник подешевела до $91,2 за баррель после публикации противоречивой макростатистики в Китае и слабых индексов деловой активности в еврозоне и США. Во вторник утром нефтяные котировки стабильны, торги проходят около $91 за баррель. По мнению аналитиков, в течение дня нефть будет торговаться в диапазоне $90-93 за баррель.

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