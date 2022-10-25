Рынок ОФЗ сохраняет позитивный настрой - ПСБ

Рынок ОФЗ сохраняет позитивный настрой, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Рынок ОФЗ завершил торги понедельника в "плюсе". Индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,16%, доходность индекса RGBI снизилась до 9,10% (-3 б.п.). Активность на рынке остается высокой. Объем торгов с ОФЗ, входящими в индекс, составил 10,9 млрд руб. При реализации сценария сохранения ставки ЦБР на уровне 7,5% до конца этого года ожидаем, что снижение доходности ОФЗ продолжится", - пишет эксперт.

Конъюнктура глобальных рынков облигаций, по оценке Монастыршина, остается преимущественно негативной из-за ожиданий ужесточения монетарной политики центробанками. При этом комментарии представителей регуляторов и макро статистика усиливают волатильность на рынке. Доходность 10-летних гособлигаций США после снижения в пятницу в понедельник вновь выросла, достигнув до 4,25% (+4 б.п.). Доходность 10-леток Германии - снизилась до 2,32% (-9 б.п.), Великобритании - снизилась до 3,41% (-27 б.п.).

Эксперт полагает, что до заседания ЦБР на этой неделе умеренный рост цен ОФЗ может продолжиться. Во вторник в фокусе внимания будет недельная статистика по инфляции и возможные аукционы Минфина по размещению нового госдолга.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.