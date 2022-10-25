"Велес Капитал" позитивно оценивает операционные результаты Норникеля за 3К22

Аналитики "Велес Капитала" позитивно оценивают операционные результаты "Норильского никеля" за 3К22, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Норникель" представил сильные операционные результаты за III квартал 2022г, - отмечает аналитик Василий Данилов. - Хорошая динамика производственных показателей намекает на отсутствие проблем с продажами во много благодаря тому, что компания избежала прямых санкций. Основное опасение вызывают цены на цветные металлы, которые под влиянием глобальной рецессии сильно потеряли в цене. В совокупности с ростом себестоимости этот фактор приведет к гораздо более слабым финансовым результатам во II полугодии 2022г".

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