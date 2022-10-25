Цена нефти, скорее всего, преодолеет уровень $100/барр. во второй половине ноября - BCS Express

Цена нефти, скорее всего, преодолеет уровень $100 за баррель Brent во второй половине ноября, считает аналитик BCS Express Михаил Зельцер.

"Нефтяные фьючерсы остаются в области $93, дневной диапазон колебаний Brent - 3%, - пишет эксперт. - Сейчас найден определенный баланс спроса и предложения. Поддержку контрактам оказывают факторы сокращения добычи ОПЕК+, близость европейского эмбарго на российское сырье, истощение стратегических запасов в США до минимумов 80-х годов. А давление на контракты исходит от замедления глобальных экономик и роста ставок. При этом, по нашим оценкам, среднесрочная победа будет за покупателями с целью $100/барр. Трехзначную область цен барреля Brent можно ожидать уже во второй половине ноября".

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