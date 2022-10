Мировые рынки растут, Brent - $93,25 за баррель

Уолл-стрит закрылась ростом, трейдеры ждут отчетов крупных техкомпаний. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах во вторник. Цены на нефть колеблются между ростом и снижением, Brent - $93,25 за баррель.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник.

Трейдеры готовятся к большому количеству квартальных отчетов, которые будут опубликованы позднее на этой неделе. В том числе о результатах отчитаются Apple Inc. (SPB: AAPL), Alphabet Inc. (SPB: GOOG), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT).

Первые результаты сезона отчетности американских компаний за третий квартал не принесли особого утешения нервным инвесторам, пишет The Wall Street Journal.

Около 20% компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса S&P 500, уже опубликовали финансовые результаты за третий квартал, в 72% случаях прибыль превзошла консенсус-прогнозы аналитиков. Это ниже среднего пятилетнего показателя в 77%.

Тем временем почти две трети экспертов полагают, что экономика США либо уже находится в рецессии, либо имеет высокие шансы столкнуться с нею в течение следующего года, свидетельствуют данные исследования Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE).

Между тем глава американского Минфина Джанет Йеллен сказала, что текущая обстановка в мировой экономике "опасна и волатильна", при этом подчеркнув, что экономика США "здорова", а финансовая система сохраняет устойчивость.

Йеллен заявила в ходе выступления в Нью-Йорке, что, хотя на текущий момент она не видит признаков нестабильности американской экономики, администрация президента США Джо Байдена "внимательно следит за финансовыми рисками" в стране.

Акции Medtronic Plc (SPB: MDT) подорожали на 0,7%. Компания, являющаяся одним из крупнейших производителей медицинского оборудования в мире, планирует выделить в отдельную фирму подразделение по респираторным вмешательствам и мониторингу пациентов.

Американская нефтесервисная компания Schlumberger (SPB: SLB), одна из крупнейших в мире, объявила о переименовании в SLB. Котировки ее акций выросли на 3,45%.

Акции Tesla (SPB: TSLA) Inc. опустились на 1,5% на сообщении агентства Bloomberg, что производитель электромобилей понизил цены в Китае.

Бумаги Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) Inc. подорожали на 1,25%. Рыночная стоимость инвестиционной компании американского миллиардера Уоррена Баффета приближается к показателю Tesla и может даже превысить его, пишет Barron''s.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник поднялся на 417,06 пункта (1,34%) и составил 31499,62 пункта.

Standard & Poor''s 500 вырос на 44,59 пункта (1,19%) - до 3797,34 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 92,90 пункта (0,86%) и составил 10952,61 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах во вторник, следуя позитивной динамике фондового рынка США.

Китайские индексы также довольно уверенно растут после резкого снижения накануне.

Власти страны, включая Государственный комитет по развитию реформам КНР, выпустили уведомление, в котором попросили местные органы власти сделать более благоприятными условия для въезда в Китай руководства ТНК, технического персонала, специалистов и их семей. Эта мера главным образом служит для привлечения иностранных инвестиций в страну и является сигналом ослабления жесткой политики по борьбе с коронавирусом.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:15 мск вырос на 0,6%, так же как и гонконгский Hang Seng.

Лидерами роста котировок на Гонконгской фондовой бирже выступают акции владельца сети китайских ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+6%), онлайн-ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) (+4,7%) и производителя электроники Xiaomi (SPB: 1810) Corp. (+4,6%).

Бумаги производителя ПК Lenovo Group Ltd. поднимаются в цене на 4,5%, ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. - на 4,4%, производителя спортивного инвентаря Anta Sports Products Ltd. - на 3% и разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 3,2%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:20 мск увеличилось на 1,1%.

Наиболее существенно повышаются котировки акций производителя электрических моторов Nidec Corp. (+4,4%). Компания во втором финансовом квартале нарастила чистую прибыль на 37% благодаря сильным показателям в сегменте оборудования и запчастей для автомобилей.

В Японии также дорожают бумаги транспортно-логистической Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+4,1%) и инвестиционной SoftBank Group Corp. (+3,6%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск прибавил 0,1%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. растут на 1%, стоимость автопроизводителя Kia Corp. повышается на 0,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%.

На бирже в Сиднее наиболее всего подорожали акции кредитной Credit Corp. Group Ltd. (+7,9%), добывающей золото St. Barbara Ltd. (+5,3%) и медиакомпании Nine Entertainment Co. Holdings Ltd. (+5%).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto упала на 1,3% и 1,4% соответственно.

Цены на нефть колеблются между ростом и снижением на торгах во вторник.

Трейдеры оценивают как сигналы ослабления глобального экономического роста, так и перспективы снижения предложения топлива на мировом рынке. В частности, инвесторы ждут деталей продвигаемого США плана введения ценового потолка для российской нефти, пишет агентство Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск во вторник составляет $93,25 за баррель, что на $0,01 (0,01%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,24 (0,3%), до $93,26 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,03 (0,04%), до $84,61 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $0,47 (0,6%), до $84,58 за баррель.

Опубликованные накануне статданные из Китая, являющегося крупнейшим мировым импортером нефти, были неоднозначными. Рост ВВП страны в третьем квартале превысил прогнозы, в то время как сентябрьское повышение розничных продаж было минимальным за 4 месяца, а увеличение импорта не оправдало ожиданий экспертов.

Кроме того, сообщения о введении карантинных ограничений в крупном китайском городе Гуанчжоу ослабили аппетит к риску на мировых рынках, включая нефтяной.

"Вполне возможно, что риски рецессии, а также падения спроса в Китае преувеличены и уже заложены в рынок, - отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, мнение которого приводит Bloomberg. - Снижение добычи странами ОПЕК+ в ноябре и вступление в силу эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз в декабре - это главные факторы, которые будут служить катализаторами роста цен и приведут к их подъему до $100 за баррель к концу года".