Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в Германии и США:

- Индекс делового климата Ifo в Германии за октябрь.

- Индекс доверия потребителей в США от Conference Board за октябрь.

- Недельный отчёт Американского института нефти по запасам углеводородов в хранилищах.

- Данные по ценам на жильё в США за август.

- Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за октябрь.

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